سردار کیاست سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند تردد زائران اربعین از پایانه مرزی خسروی، اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که یک سال دیگر توفیق خدمتگزاری به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به مجموعه مرزبانی عطا کرد تا در این ایام معنوی در خدمت عاشقان سیدالشهدا (ع) باشیم.



وی با بیان اینکه مرز خسروی در شرایطی کاملاً آرام، روان و ایمن قرار دارد، افزود: تردد زائران از این مرز بدون کوچک‌ترین ایستایی، ازدحام یا مشکل در حال انجام است و زائران با آرامش و امنیت کامل از مرز عبور کرده و وارد خاک عراق می‌شوند.



فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مرز خسروی تصریح کرد: این مرز به دلیل کوتاه‌ترین مسیر دسترسی به کربلای معلی، جاده‌های مناسب و امکانات ایجاد شده در پایانه‌های خسروی و منذریه، شرایط بسیار مطلوبی برای تردد زائران فراهم کرده است.



سپهری خاطرنشان کرد: سال گذشته مرز خسروی از نظر میزان رضایتمندی زائران در جایگاه نخست کشور قرار گرفت و امسال نیز با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌ها، شرایط خدمت‌رسانی نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است.



وی با قدردانی از همکاری مسئولان کشور عراق، اظهار داشت: مواکب عراقی در نقطه صفر مرزی و در محدوده منذریه به صورت شبانه‌روزی با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و خدمات متنوعی را در اختیار آنان قرار می‌دهند.



فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل در آن سوی مرز نیز گفت: ناوگان حمل‌ونقل در پایانه منذریه بیش از نیاز زائران پیش‌بینی شده و از این نظر نیز هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد.



سپهری با بیان اینکه روند افزایش تردد زائران از دو روز گذشته آغاز شده است، افزود: تا ساعت ۸:۲۰ صبح امروز، حدود ۶۰ هزار نفر از مرز خسروی تردد کرده‌اند و با توجه به حجم ورود زائران، پیش‌بینی می‌شود امروز رکورد جدیدی در میزان تردد از این مرز به ثبت برسد.



وی ادامه داد: استقبال گسترده زائران از مرز خسروی نشان‌دهنده اعتماد آنان به ظرفیت‌ها، امنیت و کیفیت خدمات این مرز است و همین رضایتمندی بهترین تبلیغ برای معرفی این گذرگاه بین‌المللی به شمار می‌رود.



فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به رضایت مسئولان ستاد مرکزی اربعین، فرماندهی کل انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان از وضعیت مرز خسروی، گفت: اگر روند افزایشی تردد زائران ادامه یابد، خسروی امسال جایگاه مرز دوم کشور را تثبیت خواهد کرد و در سال‌های آینده نیز می‌تواند به عنوان مرز نخست اربعین کشور مطرح شود.



سپهری در پایان با تقدیر از مسئولان استان دیالی و شهر خانقین عراق، تأکید کرد: همکاری مطلوب طرف عراقی در تأمین امنیت، تکریم زائران و ارائه خدمات مناسب، نقش مهمی در تردد روان زائران داشته و از همه خادمان اربعین در دو سوی مرز صمیمانه قدردانی می‌کنیم.