به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار و نایب رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی، در تذکری خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی، بر ضرورت بازنگری در شاخصهای دهکبندی سرپرستان خانوار تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مراجعات مردمی به دفاتر نمایندگان مربوط به اعتراض به قطع یارانه و بیمه سلامت است، خواستار اصلاح سازوکار دهکبندی شد تا حمایتهای دولتی بهدرستی به افراد نیازمند اختصاص یابد و از تضییع حقوق آنان جلوگیری شود.
متن این تذکر کتبی به شرح زیر است:
خلاصه تذکر
لزوم و ضرورت بازنگری در شاخصهای مربوط به دهکبندیهای سرپرستان خانوارها و انتخاب شاخصهای واقعی جهت دهکبندی دقیق سرپرستان خانوار به نحوی که افراد نیازمند و فقیر با پدیدههای نامطلوب و ناپسند قطع شدن یارانه یا قطع شدن بیمه سلامت خود مواجه نشوند.
شرح تذکر
با توجه به اینکه به دلیل تجاوزات ائتلاف دشمن آمریکایی - صهیونیستی در ماههای اخیر در کسب و کار مردم اختلالهایی ایجاد شده است و یکی از آثار این جنگهای تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، گرانی کالاهای اساسی و نیازمندیهای ضروری مردم است که در برخی از کالاها روزانه مردم با افزایش قیمت مواجه میشوند.
در این برهه حساس کشور شاهد مراجعات مکرر مردم نجیب و آبرومند به دفاتر نمایندگان هستیم که درخصوص قطع شدن به ناحق یارانه خود یا قطع شدن بیمه سلامت خود گلایهمند هستند و به دهکبندیهای انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض دارند و برخی از این اعتراضات به حق بوده و لازم است نسبت به دهکبندیهای انجام شده و در شاخصهای مربوط به دهکبندیهای سرپرستان خانوارها و انتخاب شاخصهای واقعی جهت دهکبندی دقیق سرپرستان خانوار بازنگری شود، به نحوی که افراد نیازمند و فقیر با پدیدههای نامطلوب و ناپسند قطع شدن یارانه یا قطع شدن بیمه سلامت خود مواجه نشوند و در تهیه دارو و درمان با مشکل روبرو نشوند.
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