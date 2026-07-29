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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

۳۱ هزار دانش‌آموز مازندرانی زیر چتر «طرح حامی» قرار گرفتند

۳۱ هزار دانش‌آموز مازندرانی زیر چتر «طرح حامی» قرار گرفتند

ساری- مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تشریح آخرین اقدامات این دستگاه در آستانه سال تحصیلی جدید، از تحت پوشش قرار گرفتن ۳۱ هزار دانش‌آموز در قالب «طرح حامی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد صبح چهارشنبه در نشست مدیران آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی، عمرانی و فرهنگی استان، اظهار کرد: در راستای تحقق عدالت آموزشی، تاکنون ۳۱ هزار دانش‌آموز در قالب «طرح حامی» تحت پوشش خدمات حمایتی قرار گرفته‌اند و همزمان با اجرای «کارت نشاط»، زمینه‌ای شفاف برای هدایت و توزیع هدفمند کمک‌های خیران فراهم شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای آغاز سال تحصیلی جدید افزود: تمامی ظرفیت‌های آموزش و پرورش استان در قالب «پروژه مهر» برای آماده‌سازی مدارس بسیج شده تا سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل و در فضایی مناسب آغاز شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از پایان امتحانات نهایی پایه یازدهم خبر داد و گفت: آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در ۲۹۴ حوزه امتحانی با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای لازم تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد.

کلبادی‌نژاد همچنین با اشاره به روند ثبت‌نام دانش‌آموزان بیان کرد: تاکنون ۷۵ درصد دانش‌آموزان پایه هفتم ثبت‌نام کرده‌اند و فرآیند هدایت تحصیلی بیش از ۴۲ هزار دانش‌آموز پایه نهم نیز در حال انجام است.

وی از بهره‌برداری چهار پروژه آموزشی در غرب مازندران با حضور وزیر آموزش و پرورش خبر داد و این طرح‌ها را گامی مؤثر در افزایش سرانه فضاهای آموزشی استان عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در پایان با اشاره به اجرای طرح «نماد» گفت: تاکنون ۴۲۸ هزار مورد غربالگری دانش‌آموزی در این طرح انجام شده و کارگروه کیفیت‌بخشی نیز به صورت مستمر در زمینه بهسازی، زیباسازی و آماده‌سازی مدارس برای استقبال از دانش‌آموزان فعالیت می‌کند.

کد مطلب 6902615

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