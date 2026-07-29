به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادینژاد صبح چهارشنبه در نشست مدیران آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از مهمترین برنامههای آموزشی، عمرانی و فرهنگی استان، اظهار کرد: در راستای تحقق عدالت آموزشی، تاکنون ۳۱ هزار دانشآموز در قالب «طرح حامی» تحت پوشش خدمات حمایتی قرار گرفتهاند و همزمان با اجرای «کارت نشاط»، زمینهای شفاف برای هدایت و توزیع هدفمند کمکهای خیران فراهم شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای آغاز سال تحصیلی جدید افزود: تمامی ظرفیتهای آموزش و پرورش استان در قالب «پروژه مهر» برای آمادهسازی مدارس بسیج شده تا سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل و در فضایی مناسب آغاز شود.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از پایان امتحانات نهایی پایه یازدهم خبر داد و گفت: آزمونهای نهایی پایه دوازدهم در ۲۹۴ حوزه امتحانی با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای لازم تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد.
کلبادینژاد همچنین با اشاره به روند ثبتنام دانشآموزان بیان کرد: تاکنون ۷۵ درصد دانشآموزان پایه هفتم ثبتنام کردهاند و فرآیند هدایت تحصیلی بیش از ۴۲ هزار دانشآموز پایه نهم نیز در حال انجام است.
وی از بهرهبرداری چهار پروژه آموزشی در غرب مازندران با حضور وزیر آموزش و پرورش خبر داد و این طرحها را گامی مؤثر در افزایش سرانه فضاهای آموزشی استان عنوان کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در پایان با اشاره به اجرای طرح «نماد» گفت: تاکنون ۴۲۸ هزار مورد غربالگری دانشآموزی در این طرح انجام شده و کارگروه کیفیتبخشی نیز به صورت مستمر در زمینه بهسازی، زیباسازی و آمادهسازی مدارس برای استقبال از دانشآموزان فعالیت میکند.
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