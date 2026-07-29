به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، با اشاره به اینکه مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد تأمین اجتماعی تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ و مطالبات دی‌ماه داروخانه‌ها نیز امروز پرداخت شده است، گفت: همچنین معادل یک‌ماه مطالبات مراکز درمانی غیردانشگاهی نیز پرداخت شد.

وی افزود: با توجه به تسریع در روند نقد شدن اوراق مالی که دولت بابت رد دیون به تأمین‌ اجتماعی اختصاص داده است، پرداخت‌های نسبتاً منظم به مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به منابع و مصارف ماهانه مربوط به تعهدات سازمان در قبال ذی نفعان، گفت: تأمین اجتماعی ماهانه ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعهد برای پرداخت‌های جاری در حوزه‌های مستمری دارد.