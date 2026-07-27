به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر و مدیر رسانه «رایت نو مدیا» پاکستان، در حاشیه مجمع رسانه‌ها و اندیشکده‌های سازمان همکاری شانگهای که از ۲۶ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به میزبانی خبرگزاری ملی «کابار» قرقیزستان و خبرگزاری «شینهوا» چین در بیشکک برگزار می‌شود، یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف بر توسعه همکاری‌های رسانه‌ای دوجانبه، تبادل اخبار، گزارش‌ها و تولیدات محتوایی، تسهیل دسترسی متقابل به ظرفیت‌های رسانه‌ای و تقویت ارتباط میان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای دو مجموعه تاکید کردند.

در چارچوب این توافق، گروه رسانه‌ای مهر و «رایت نو مدیا» پاکستان زمینه‌های همکاری در حوزه تبادل تجربه‌های حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری، پوشش مشترک رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، انتشار و بازنشر محتوای رسانه‌ای، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل برای معرفی دیدگاه‌ها و روایت‌های رسانه‌ای دو کشور را توسعه خواهند داد.

این تفاهم‌نامه همچنین بر همکاری در حوزه تولید محتوای چندرسانه‌ای، تقویت ارتباطات میان رسانه‌های ایران و پاکستان، و ایجاد بسترهای مشترک برای تعامل بیشتر در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی تاکید دارد.

امضای این توافق در چارچوب رویکرد گروه رسانه‌ای مهر برای گسترش همکاری‌های رسانه‌ای با رسانه‌های کشورهای عضو، ناظر و شرکای گفت‌وگوی سازمان همکاری شانگهای و با هدف افزایش تعاملات رسانه‌ای میان کشورهای منطقه انجام شده است.

گروه رسانه‌ای مهر به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع رسانه‌ها و مراکز تحلیلی سازمان همکاری شانگهای حضور دارد. این مجمع با مشارکت حدود ۲۰۰ نماینده از رسانه‌ها، اندیشکده‌ها و نهادهای مرتبط از ۲۵ کشور و با محوریت «روح شانگهای در عصر جدید؛ از ارزش‌های مشترک تا همکاری عملی» برگزار می‌شود و بر توسعه همکاری‌های رسانه‌ای، تقویت تعامل میان رسانه‌ها و اندیشکده‌ها، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و مقابله با اطلاعات نادرست تمرکز دارد.