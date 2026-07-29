به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سلیمانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه جمعیت گیلان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است، اظهار کرد: از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه طرح پزشک خانواده برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰ هزار نفر طراحی شده است، از انتخاب شهر فومن برای اجرای این طرح گفت و افزود: جمعیت کم و کارکرد آن در نظام ارجاع، فضای فیزیکی بیمارستان، نزدیکی شهر فومن به رشت نیز به منظور تسهیل نظارت بر اجرای طرح مدنظر از ویژگی انتخاب این شهر است.

وی با بیان اینکه به ازای هر ۳ هزار نفر، نیاز به یک پایگاه پزشک خانواده وجود دارد، گفت: با توجه به اهمیت شناسایی دقیق جمعیت برای ارائه خدمات به منظور پیشبرد این طرح، ستاد راهبردی و ستاد اجرایی در استان و همچنین ستاد اجرایی در شهرستان تشکیل شده است.

سلیمانی نقش مراقبین سلامت در این طرح را بسیار حیاتی دانست و اظهار کرد: خدمات اولیه باید بر اساس گروه‌های سنی و در قالب بسته‌های خدماتی ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد سلامت جامعه گفت: در صورت تشخیص به‌ موقع بیماری و کاهش طول درمان، علاوه بر حفظ سلامت جامعه، به اقتصاد جامعه نیز کمک می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان حسن پزشک خانواده را در کاهش تجویز و جلوگیری از داروهای تخصصی و گاه فراوان بیان کردو گفت:در هر دو حوزه بهداشت و درمان باید معضلات و هزینه‌های جامعه کاهش یابد.

وی افزود: جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده اگر بتواند بیماری‌ هایی نظیر سرطان یا مشکلات دیابتی را شناسایی کنند، علاوه بر افزایش طول عمر افراد و جلوگیری از هزینه‌های مازاد از نظر اخلاقی و انسانی نیز بسیار مورد اهمیت است.