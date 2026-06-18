گلوله پسر جان پدر و مادر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمانی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان اظهار کرد: در پی اعلام خبر وقوع قتل یک زوج میانسال در شهر خور بلافاصله با حضور بازپرس ، فرماندهی انتظامی شهرستان، کارآگاهان پلیس آگاهی و رییس پزشکی قانونی در صحنه تحقیقات آغاز گردید.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان افزود: با تحقیقات به عمل آمده مشخص گردید هفته گذشته پسر جوان این خانواده با عده ای نزاع و درگیری داشته است که چهار نفر از طرف مقابل در پی نزاع سابق، شب گذشته مقابل در منزل این خانواده حاضر و قصد درگیری مجدد را داشتند که پدر و مادر خانواده جلوی در منزل حاضر شدند تا با صحبت و آرام نمودن طرف مقابل از متشنج شدن فضا جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: ناگهان پسر جوان خانواده که در منزل اسلحه غیر مجاز نگهداری می کرده است از داخل منزل اقدام به شلیک سه گلوله می نماید که متأسفانه گلوله ها به پدر و مادر خود خانواده اصابت کرده و موجب فوت آنها می شود.
سلیمانی گفت: با بررسی محل حادثه توسط کارآگاهان و کارشناسان مشخص شد ضارب، فرزند خانواده بوده است که با قرار قانونی بازداشت و راهی زندان و اسلحه وی توقیف شد.
بازپرس دادسرای انقلاب شهرستان زبرخان به خانواده ها توصیه کرد از نگهداری غیر مجاز سلاح که علاوه بر این که مطابق قانون جرم محسوب شده و دارای مجازات حبس و باعث وقوع این چنین حوادث ناگوار و غیر قابل جبرانی می گردد اجتناب نمایند. لذا شهروندان هرگونه نگهداری غیر مجاز سلاح را به مراجع قانونی گزارش نمایند تا از وقوع این چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.
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