دستگیری متهم به قتل نوجوانی در خواف

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رسولی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع یک نزاع دسته‌ جمعی شامگاه شنبه ششم تیرماه در پارک وحدت شهر خواف اظهار کرد: در پی گزارش وقوع درگیری با استفاده از سلاح سرد، بلافاصله با حضور به موقع و میدانی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خواف و همکاری سریع و موثر نیروهای انتظامی، ابعاد این حادثه مورد بررسی قرار گرفت.

داستان عمومی و انقلاب شهرستان خواف افزود: در این درگیری، یک نوجوان از محله لاج شهر خواف بر اثر شدت جراحات وارده، پس از انتقال به بیمارستان خواف جان خود را از دست داد.

وی تصریح کرد: با اقدامات فوری و دقیق انجام‌ شده، متهم اصلی این پرونده در همان ساعات اولیه شناسایی و دستگیر شد و سایر افراد مشارکت‌ کننده در نزاع نیز بازداشت شدند.

رسولی خاطرنشان کرد: پرونده این حادثه با قید فوریت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و با تمامی عاملان و مخلان نظم و امنیت عمومی، مطابق قانون و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد.