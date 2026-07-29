نماز جمعه سنگر وحدت و نمایش قدرت سیاسی اسلام است

حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی در گفت‌گو با خبرنگار مهر به مناسبت روز نماز جمعه با تاکید بر اینکه نماز جمعه با حضور مردم معنا و قوام پیدا می‌کند، گفت: امام جمعه باید دلسوز مردم، آگاه به مسائل جامعه و مطالبه‌گر مطالبات آنها باشد چراکه مشروعیت جایگاه امامت جمعه به مردمی بودن و خدمت صادقانه به مردم وابسته است.

وی با گرامیداشت سالروز نخستین اقامه نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، از تلاش‌های شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و دست‌اندرکاران این نهاد قدردانی کرد و یاد و خاطره شهدای عرصه امامت جمعه را گرامی داشت.

امام جمعه نهاوند با بیان اینکه نماز جمعه نهادی کاملاً مردمی است، اظهار کرد: نماز جمعه با حضور مردم شکل می‌گیرد و اگر مردم نباشند، نماز جمعه معنایی نخواهد داشت و جایگاه مردمی این نهاد از بسیاری از دستگاه‌ها برجسته‌تر است و امام جمعه باید همواره در کنار مردم باشد.

وی افزود: امام جمعه باید در طول هفته نیازها و مطالبات مردم را رصد کند، مشکلات آنها را بشناسد و برای پیگیری و حل مشکلات تلاش کند چراکه مطالبه‌گری صحیح و دلسوزانه از مهم‌ترین وظایف نهاد امامت جمعه است.

وی با تاکید بر اینکه مشروعیت امام جمعه به مردمی بودن او وابسته است، گفت: اگر امام جمعه نسبت به وظایف ذاتی و مسئولیت‌های محوله خود بی‌توجه باشد و برای انجام آن‌ها تلاش نکند، جایگاه و مشروعیت او زیر سؤال خواهد رفت.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: عاقل‌ترین مردم کسی است که با مردم مدارا کند و ذلیل‌ترین افراد کسی است که به مردم اهانت و توهین کند.

وی افزود: امام جمعه باید با سعه‌صدر، مدارا و دلسوزی در کنار مردم باشد و نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و مشکلات آنها حساسیت داشته باشد.

امام جمعه نهاوند با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، تصریح کرد: مردم همواره پشتوانه انقلاب بوده‌اند و در همه مقاطع حساس، از جمله در برابر توطئه‌های دشمن، با حضور خود از نظام اسلامی حمایت کرده‌اند؛ خدمت به چنین مردمی توفیقی الهی است.

وی با بیان اینکه امام جمعه باید همواره عملکرد خود را با معیار رضایت مردم بسنجد، خاطرنشان کرد: خطبه‌های نماز جمعه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و بتواند در حل مسائل مردم نقش‌آفرینی کند.

حجت‌الاسلام محمدی در پایان با تاکید بر نقش راهبردی نماز جمعه در نظام اسلامی گفت: نماز جمعه به تعبیر امام خمینی(ره)، نمایش قدرت سیاسی اسلام است و دشمنان همواره برای تضعیف این سنگر تلاش کرده‌اند و پویایی و اثرگذاری نماز جمعه در ایجاد وحدت، انسجام اجتماعی، تبیین مسائل روز و مقابله با توطئه‌های دشمن، نشان‌دهنده اهمیت این نهاد در حفظ و تقویت انقلاب اسلامی است.