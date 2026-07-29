حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تشریح ابعاد مختلف مسئولیت ائمه جمعه اظهار کرد: جایگاه امامت جمعه فراتر از اقامه نماز جمعه است و امام جمعه علاوه بر تبیین معارف دینی، نقش مهمی در هدایت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کند.

وی افزود: امام جمعه به عنوان پدر معنوی یک شهرستان با افراد، گروه‌ها و سلایق مختلف در ارتباط است و باید به گونه‌ای رفتار کند که ضمن پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی، اعتماد و همراهی مردم نیز حفظ شود و این مسئولیت، کاری آسان نیست.

امام جمعه آوج با اشاره به حساسیت جایگاه ائمه جمعه تصریح کرد: زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی امام جمعه همواره در معرض نگاه و قضاوت افکار عمومی قرار دارد و مردم نسبت به کوچک‌ترین رفتار، تصمیم و موضع‌گیری او حساس هستند؛ از این رو ائمه جمعه باید در همه ابعاد زندگی خود دقت و ملاحظات لازم را داشته باشند.

موسوی ادامه داد: حتی اگر امام جمعه از نظر مالی توان انجام برخی خریدها یا سفرها را داشته باشد، باید شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و برداشت افکار عمومی را نیز مدنظر قرار دهد تا رفتار او موجب سوءبرداشت یا ایجاد ذهنیت منفی در میان مردم نشود.

وی با تأکید بر مطالبه‌گری مردم از ائمه جمعه گفت: مردم به حق انتظار دارند امامان جمعه نسبت به مشکلات جامعه و عملکرد مسئولان بی‌تفاوت نباشند، اما نقد مسئولان باید منصفانه، مسئولانه و با رعایت مصالح عمومی صورت گیرد.

امام جمعه آوج خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، تذکر، گفت‌وگو و پیگیری مستقیم و دلسوزانه با مسئولان، اثربخشی بیشتری نسبت به طرح علنی مسائل دارد و می‌تواند زمینه حل مشکلات را فراهم کند.

موسوی در پایان با بیان اینکه مجموعه این مسئولیت‌ها، انتظارات و حساسیت‌های اجتماعی، امامت جمعه را به یکی از دشوارترین عرصه‌های خدمت در نظام اسلامی تبدیل کرده است، گفت: موفقیت در این جایگاه نیازمند اخلاص، سعه‌صدر، تدبیر، ارتباط صمیمانه با مردم و شناخت دقیق مسائل و نیازهای جامعه است.