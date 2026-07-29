کرمی: خسروی باید جایگاه واقعی خود به عنوان دروازه عتبات را بازیابد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، عصر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین دادگستری استان که در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، در سخنانی با قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: استان کرمانشاه با برخورداری از مرز مشترک با کشور عراق، سال‌های طولانی سختی‌ها و آسیب‌های مرزی را چه پیش از انقلاب اسلامی و چه در دوران دفاع مقدس متحمل شده است، اما امروز این مرز به برکت نظام جمهوری اسلامی به فرصتی ارزشمند برای خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در میزبانی از زائران عتبات عالیات افزود: کرمانشاه از گذشته‌های دور به عنوان دروازه عتبات شناخته می‌شد و مردم این دیار همواره به میزبانی از زائران افتخار می‌کردند، هرچند در مقاطعی به دلایل امنیتی و شرایط آن سوی مرز، این جایگاه تا حدودی کمرنگ شد، اما امروز خوشبختانه هر سال بیش از گذشته به جایگاه واقعی خود نزدیک می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه بازگشت مرز خسروی به جایگاه شایسته خود حاصل تلاش مجموعه‌ای از مدیران و مسئولان در سال‌های گذشته است، تصریح کرد: همه کسانی که در توسعه و فعال‌سازی این مرز نقش داشته‌اند، چه مسئولانی که امروز در میدان خدمت حضور دارند و چه مدیرانی که در سال‌های گذشته زحمت کشیده‌اند، در این موفقیت سهیم هستند.

کرمی با تقدیر ویژه از مسئولان اجرایی، فرماندار قصرشیرین، نیروهای انتظامی، امنیتی و مجموعه ستاد اربعین، گفت: خدمات گسترده‌ای در مرز خسروی ارائه شده و این اقدامات شایسته قدردانی است، اما این به معنای نبود نقص نیست و قطعاً همچنان مواردی برای اصلاح و ارتقای خدمات وجود دارد.

وی افزود: به همین منظور، با حضور معاون دادستان کل کشور در مرز خسروی، بازدیدهای میدانی و بررسی مستقیم وضعیت زیرساخت‌ها و خدمات در دستور کار قرار گرفت تا نواقص موجود احصا و برای رفع آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان نیز جمع‌بندی نکات و پیشنهادهای خود را به معاون دادستان کل کشور ارائه خواهد کرد تا با همکاری استانداری، فرمانداری قصرشیرین و سایر دستگاه‌های مسئول، زمینه ارتقای هرچه بیشتر خدمات و زیرساخت‌های مرز خسروی فراهم شود.

کرمی ابراز امیدواری کرد نتایج این بازدیدها و جلسات، منشأ خیر و برکت برای توسعه مرز خسروی باشد و در سال‌های آینده، این گذرگاه بین‌المللی با ظرفیت کامل و کمترین نقص، میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد.