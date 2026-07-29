حجت‌الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجمع بزرگ مردمی «بوشهر جان فدا، خونخواه امام شهید» با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد و راه شهدای اسلام و امام شهید امت و اعلام حمایت از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: این مراسم ساعت ۲۱ شامگاه پنجشنبه هشتم مردادماه با حضور اقشار مختلف مردم در میدان امام خمینی (ره) شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های این اجتماع گفت: حجت‌الاسلام سید حسین آقامیری در این مراسم به ایراد سخن خواهد پرداخت و حاج مهدی رسولی نیز با نوای مرثیه و مدیحه‌سرایی، برنامه را همراهی می‌کند.

جمالی با دعوت از مردم ولایت‌مدار استان برای حضور در این مراسم تصریح کرد: حضور پرشور مردم در این اجتماع، نمادی از وحدت، بصیرت و تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل (ره)، امام شهید امت و مقام معظم رهبری و خون پاک شهدا خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از عموم مردم استان بوشهر دعوت می‌شود با حضور گسترده در این مراسم، بار دیگر حمایت خود را از ارزش‌های انقلاب اسلامی و مسیر عزت و مقاومت به نمایش بگذارند.