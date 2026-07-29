به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد حملات شهرکنشینان اسرائیلی و گسترش پایگاهها در کرانه باختری اشغالی به بالاترین حد خود رسیده است.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای گفت: «ما از اعلام اسرائیل برای افزایش بیشتر تعداد شهرکها و پایگاهها و فراخوانهای آشکار رهبران اسرائیل برای انتقام و مجازات جمعی علیه جوامع فلسطینی، همراه با تهدید به تبدیل کرانه باختری به غزهای دیگر نگران هستیم.»
شمداسانی از جامعه بینالمللی خواست تا «به فوریت و به طور هماهنگ برای توقف کشتار و سلب مالکیت مداوم مردم فلسطین و پایان دادن به اشغال اسرائیل اقدام کنند».
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