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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

سازمان ملل: جامعه بین‌المللی به اشغالگری اسرائیل پایان دهد

سازمان ملل: جامعه بین‌المللی به اشغالگری اسرائیل پایان دهد

سازمان ملل اعلام کرد که حملات و گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی در بالاترین حد خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی و گسترش پایگاه‌ها در کرانه باختری اشغالی به بالاترین حد خود رسیده است.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: «ما از اعلام اسرائیل برای افزایش بیشتر تعداد شهرک‌ها و پایگاه‌ها و فراخوان‌های آشکار رهبران اسرائیل برای انتقام و مجازات جمعی علیه جوامع فلسطینی، همراه با تهدید به تبدیل کرانه باختری به غزه‌ای دیگر نگران هستیم.»

شمداسانی از جامعه بین‌المللی خواست تا «به فوریت و به طور هماهنگ برای توقف کشتار و سلب مالکیت مداوم مردم فلسطین و پایان دادن به اشغال اسرائیل اقدام کنند».

کد مطلب 6902943

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