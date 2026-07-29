زورآوند: ماندگاری هوای گرم در نواحی گرمسیر کرمانشاه تا شنبه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی استان تا اوایل هفته آینده پایدار خواهد بود و در این مدت، آسمان اغلب نقاط استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی ساعات نیز وزش باد پدیده غالب جوی خواهد بود، اما این شرایط تغییر محسوسی در وضعیت عمومی هوا ایجاد نخواهد کرد و جو استان تا اوایل هفته آینده از ثبات نسبی برخوردار است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی در سطح استان، تصریح کرد: دمای هوا امروز (چهارشنبه) در نواحی گرمسیر استان همچنان روند افزایشی خواهد داشت و از روز پنجشنبه تا پایان روز شنبه، هوای گرم در این مناطق ماندگار خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: در مقابل، برای سایر مناطق استان طی این مدت روند تدریجی کاهش دما، به‌ویژه در بیشینه دمای روزانه، پیش‌بینی می‌شود، هرچند این کاهش به معنای خروج کامل از شرایط گرم تابستانی نخواهد بود.

وی با اشاره به ثبت بیشترین دما در شهرستان‌های غربی استان گفت: در شبانه‌روز گذشته، قصرشیرین با ثبت دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و پس از آن سرپل‌ذهاب با ۴۶ درجه و گیلانغرب با ۴۵ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با توصیه به شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق گرمسیر، اظهار کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا، ضروری است از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری شود و مدیریت مصرف آب و برق نیز با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل هواشناسی استان به‌صورت مستمر آخرین تغییرات جوی را رصد می‌کند و در صورت هرگونه تغییر در الگوهای پیش‌بینی، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.