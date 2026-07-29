تکذیب شایعه حمله به کشتی باربری در سواحل فریدونکنار؛ اوضاع عادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انتظامی مازندران با انتشار اطلاعیهای، اخبار منتشرشده در برخی رسانههای خارج از کشور و معاند درباره حمله به یک کشتی باربری در دریای خزر، محدوده خزرشهر فریدونکنار را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است که بررسیهای انجامشده و استعلام از مراجع ذیربط نشان میدهد هیچگونه حمله یا حادثه امنیتی در منطقه مورد اشاره رخ نداده و وضعیت این بخش از سواحل شمال کشور کاملاً عادی است.
بر اساس این اطلاعیه، خبر منتشرشده با هدف ایجاد التهاب روانی و تشویش اذهان عمومی منتشر شده و فاقد هرگونه صحت است.
روابط عمومی انتظامی مازندران همچنین از شهروندان خواست برای جلوگیری از انتشار شایعات، اخبار را تنها از منابع رسمی و مراجع معتبر دریافت کرده و از بازنشر مطالب تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.
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