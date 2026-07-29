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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

تکذیب شایعه حمله به کشتی باربری در سواحل فریدونکنار؛ اوضاع عادی است

تکذیب شایعه حمله به کشتی باربری در سواحل فریدونکنار؛ اوضاع عادی است

ساری- انتظامی مازندران با رد اخبار منتشرشده درباره حمله به یک کشتی باربری در محدوده خزرشهر فریدونکنار، اعلام کرد :هیچ‌گونه حادثه امنیتی در این منطقه رخ نداده و خبر منتشرشده صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انتظامی مازندران با انتشار اطلاعیه‌ای، اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌های خارج از کشور و معاند درباره حمله به یک کشتی باربری در دریای خزر، محدوده خزرشهر فریدونکنار را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است که بررسی‌های انجام‌شده و استعلام از مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد هیچ‌گونه حمله یا حادثه امنیتی در منطقه مورد اشاره رخ نداده و وضعیت این بخش از سواحل شمال کشور کاملاً عادی است.

بر اساس این اطلاعیه، خبر منتشرشده با هدف ایجاد التهاب روانی و تشویش اذهان عمومی منتشر شده و فاقد هرگونه صحت است.

روابط عمومی انتظامی مازندران همچنین از شهروندان خواست برای جلوگیری از انتشار شایعات، اخبار را تنها از منابع رسمی و مراجع معتبر دریافت کرده و از بازنشر مطالب تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

کد مطلب 6903247

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