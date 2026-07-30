تشریح وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران؛ توصیه پلیس به رانندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ علی اصغر شریفی، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های حال حاضر شهر تهران گفت: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق، بزرگراه های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد عادی و روان است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه های زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، ترافیک عادی و روان است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک عادی و روان است.

سرهنگ شریفی به شهروندان تهرانی توصیه کرد: طبق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در صورتیکه فرد با سرعت بیش از حد مجاز، رانندگی نماید مشمول اعمال قانون شده در نتیجه نمره منفی نیز برای وی منظور می گردد این اعمال قانون برای جلوگیری از بروز سوانح رانندگی می‌باشد چرا که سرعت زیاد خطر آفرین است ‌و احتمال وقوع تصادفات را در رانندگی افزایش داده ایمنی خود و دیگران حین رانندگی به خطر می افتاد.

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