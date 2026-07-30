کرمی: اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محسن کرمی صبح پنجشنبه در دیدار با خانواده معظم شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر میهن اظهار کرد: سرافرازی، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، بدون تردید مدیون دلاوری‌ها، حماسه‌آفرینی‌ها و جان‌فشانی‌های فرزندان رشید و شجاع این سرزمین است.

وی با اشاره به توطئه‌های مداوم دشمنان علیه نظام اسلامی افزود: اگر روحیه شهادت‌طلبی، ایثار و ایستادگی در میان جوانان و رزمندگان ما وجود نداشت، امروز شاهد این سطح از اقتدار و ایستادگی سربلند کشور در برابر استکبار جهانی نبودیم.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: شهدای والامقام ما با شناخت دقیق از مسئولیت خطیر خود و احساس تکلیف در برابر دین و میهن، در حساس‌ترین و پرمخاطره‌ترین مأموریت‌ها حضور یافتند؛ آن‌ها با شجاعت بی‌نظیر خود در برابر دشمنانی ایستادند که از پیشرفته‌ترین تجهیزات و حمایت‌های همه‌جانبه برخوردار بودند، اما در برابر اراده پولادین رزمندگان ما ناکام ماندند.

امیر کرمی با تأکید بر ابعاد اخلاقی و شخصیتی شهدا یادآور شد: شهدای ما علاوه بر آمادگی بالایی که در حوزه‌های نظامی و رزمی داشتند، اسوه‌های تمام‌عیار اخلاق، تقوا و ولایت‌مداری بودند. آن‌ها با نثار خون خود راه روشن هدایت را به ما نشان دادند و امروز وظیفه تک‌تک ماست که تا پای جان، ادامه‌دهنده مسیر تابان آن‌ها بوده و در مسیر ولایت گام برداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات راهبردی نبردهای اخیر اشاره کرد و گفت: جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نه‌تنها معادلات نظامی و امنیتی منطقه را به طور کامل تغییر داد، بلکه نگاه دنیا را به توانمندی‌های دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دگرگون کرد. این رویدادها ماهیت خصمانه و دشمنی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته برملا ساخت و نشان داد که اراده ملت ایران در دفاع از حریم خود شکست‌ناپذیر است.

امیر کرمی خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در محاسبات خود دچار خطای استراتژیک شدند؛ چرا که گمان می‌کردند با اعمال فشار و تهاجم می‌توانند به این مرز و بوم آسیب برسانند، اما این اشتباهات محاسباتی به‌صورت ناخواسته فرصتی تازه برای پیشرفت، ارتقای توان دفاعی و تقویت انسجام ملی در کشور ایجاد کرد.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در پایان با تجلیل از نقش بی‌بدیل خانواده‌های معظم شهدا در حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی بیان کرد: خانواده‌های شهدا با صبر زینبی، استقامت بی‌نظیر و وفاداری به اصول انقلاب، الگوهای ماندگار ایثار برای کل جامعه هستند. تکریم و پاسداشت این عزیزان، تجلیل از ارزش‌های والایی است که امنیت و اقتدار امروز کشور بر پایه‌های استوار آن شکل گرفته است.