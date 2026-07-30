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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

کرمی: اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت شهداست

کرمی: اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت شهداست

اصفهان-ارشد نظامی ارتش درمنطقه اصفهان عزت و امنیت پایدار کشور را حاصل ایثار و فداکاری شهدا دانست وگفت:محاسبات غلط دشمنان در نبردهای اخیر، بار دیگر به فرصتی برای اثبات اقتدار ایران تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محسن کرمی صبح پنجشنبه در دیدار با خانواده معظم شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر میهن اظهار کرد: سرافرازی، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، بدون تردید مدیون دلاوری‌ها، حماسه‌آفرینی‌ها و جان‌فشانی‌های فرزندان رشید و شجاع این سرزمین است.

وی با اشاره به توطئه‌های مداوم دشمنان علیه نظام اسلامی افزود: اگر روحیه شهادت‌طلبی، ایثار و ایستادگی در میان جوانان و رزمندگان ما وجود نداشت، امروز شاهد این سطح از اقتدار و ایستادگی سربلند کشور در برابر استکبار جهانی نبودیم.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: شهدای والامقام ما با شناخت دقیق از مسئولیت خطیر خود و احساس تکلیف در برابر دین و میهن، در حساس‌ترین و پرمخاطره‌ترین مأموریت‌ها حضور یافتند؛ آن‌ها با شجاعت بی‌نظیر خود در برابر دشمنانی ایستادند که از پیشرفته‌ترین تجهیزات و حمایت‌های همه‌جانبه برخوردار بودند، اما در برابر اراده پولادین رزمندگان ما ناکام ماندند.

امیر کرمی با تأکید بر ابعاد اخلاقی و شخصیتی شهدا یادآور شد: شهدای ما علاوه بر آمادگی بالایی که در حوزه‌های نظامی و رزمی داشتند، اسوه‌های تمام‌عیار اخلاق، تقوا و ولایت‌مداری بودند. آن‌ها با نثار خون خود راه روشن هدایت را به ما نشان دادند و امروز وظیفه تک‌تک ماست که تا پای جان، ادامه‌دهنده مسیر تابان آن‌ها بوده و در مسیر ولایت گام برداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات راهبردی نبردهای اخیر اشاره کرد و گفت: جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نه‌تنها معادلات نظامی و امنیتی منطقه را به طور کامل تغییر داد، بلکه نگاه دنیا را به توانمندی‌های دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دگرگون کرد. این رویدادها ماهیت خصمانه و دشمنی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته برملا ساخت و نشان داد که اراده ملت ایران در دفاع از حریم خود شکست‌ناپذیر است.

امیر کرمی خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در محاسبات خود دچار خطای استراتژیک شدند؛ چرا که گمان می‌کردند با اعمال فشار و تهاجم می‌توانند به این مرز و بوم آسیب برسانند، اما این اشتباهات محاسباتی به‌صورت ناخواسته فرصتی تازه برای پیشرفت، ارتقای توان دفاعی و تقویت انسجام ملی در کشور ایجاد کرد.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در پایان با تجلیل از نقش بی‌بدیل خانواده‌های معظم شهدا در حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی بیان کرد: خانواده‌های شهدا با صبر زینبی، استقامت بی‌نظیر و وفاداری به اصول انقلاب، الگوهای ماندگار ایثار برای کل جامعه هستند. تکریم و پاسداشت این عزیزان، تجلیل از ارزش‌های والایی است که امنیت و اقتدار امروز کشور بر پایه‌های استوار آن شکل گرفته است.

کد مطلب 6903521

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