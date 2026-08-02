به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آموزش تمبک براساس نت نوشته های امیرناصر افتتاح» با گزینش، ویرایش و اجرای تصویری وحید فتائی توسط نشر «خنیاگر» منتشر شد.
در توضیحات تکمیلی این اثر آمده است:
امیرناصر افتتاح (۱۳۶۶_ ۱۳۱۴) از تمبکنوازان مشهور برنامه گلها و از مدرسان مطرح و مؤثر این ساز در قرن حاضر است بهطوریکه چند تن از تمبکنوازان مطرح معاصر، از جمله بهمن رجبی، محمود فرهمند و مرتضی اعیان از بهرهمندان مکتب او محسوب میشوند.
افتتاح آموزگار مهربان و باسخاوتی بود که نهتنها هرچه در چنته علم و هنر خود داشت به شاگردانش عرضه میکرد، زمینه رشد، ابراز وجود و حرفهایشدن ایشان را نیز فراهم میآورد.
شیوه آموزش او بسیار سهل و روان بود. او درسهای آموزش تمبک را بهصورت دستنویس برای هریک از هنرجویانش مینگاشت.
اکنون جامعترین این دستنوشتهها در اختیار محمود رسولی است. این مجموعه ارزنده که با نیّت زندهنگهداشتن نام و روش تنبکنوازی افتتاح نخستینبار در سال ۱۳۷۹ به کوشش فریدون حلمی منتشر شده بود اکنون با تلخیص و برگردان تمام علائم بهکاررفته در کتاب منطبق با رسمالخط و علائم نتنویسی امیرناصر افتتاح توسط وحید فتائی ویرایش فنی شده و نتیجه با نتنویسی رایانهای توسط ناشر بهطرزی شکیلتر از پیش نگاشته و صفحهبندی شده است.
تمامی درسها توسط وحید فتائی بهصورت تصویری اجرا، و توسط ناشر ضبط و سینک صدا و تصویر شدهاند تا بهعنوان معیاری بـــرای اجــرای مطـالب کتــاب بـا صـدادهـی و تکنیــک صحیـــح مــورد استـــفاده هنــــرجـویــان قــرار گیـرد.
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