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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

روزبه چشمی قراردادش را با استقلال تمدید کرد

روزبه چشمی قراردادش را با استقلال تمدید کرد

روزبه چشمی کاپیتان باتجربه و ملی‌پوش استقلال در ادامه روند حفظ شاکله اصلی تیم، قرارداد خود را با آبی‌پوشان تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه استقلال، روزبه چشمی کاپیتان باتجربه و ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال، با حضور در باشگاه و پس از دیدار و گفت‌وگو با علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره، قرارداد خود را تمدید کرد.

چشمی که از مهره‌های تأثیرگذار سال‌های اخیر استقلال به شمار می‌رود، در فصل پیش‌رو یازدهمین سال حضور خود در جمع آبی‌پوشان پایتخت را تجربه خواهد کرد.

کاپیتان استقلال طی سال‌های حضورش در این تیم، نقش مهمی در موفقیت‌های آبی‌پوشان داشته و با تمدید قرارداد خود، همچنان در کنار استقلال به فعالیت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6903756

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