فیفا از پروژه جدید خود عقب نشینی کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، پروژه FIFA Forward Enterprise (FFE) اجرایی نخواهد شد.

بر اساس این طرح که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از آن با عنوان «آزادسازی ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری فیفا» یاد کرده بود، قرار بود فیفا برای تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت تازه‌تأسیس FIFA Forward Enterprise (FFE) سرمایه‌گذاران خارجی جذب کند. این شرکت نیز قرار بود مدیریت فعالیت‌های تجاری فیفا و برگزاری رویدادهای بزرگ این نهاد، از جمله دوره‌های آینده جام جهانی مردان و زنان، را بر عهده بگیرد.

در بیانیه جدید اینفانتینو آمده است: «پروژه FIFA Forward Enterprise با هدف ایجاد بستری برای تقویت هرچه بیشتر فدراسیون‌های عضو فیفا و توسعه فوتبال در سراسر جهان طراحی شده بود؛ به‌ویژه در کشورهایی که بیش از همه به حمایت نیاز دارند. از همان ابتدا نیز تأکید کرده بودیم که اجرای این طرح تنها در صورتی انجام خواهد شد که اکثریت فدراسیون‌های عضو فیفا از آن حمایت کنند و همچنین پس از طی فرآیند مشورت با فدراسیون‌ها، شورای فیفا، کنفدراسیون‌ها و سایر ذی‌نفعان.

پس از بررسی دقیق همه دیدگاه‌ها، روشن شد که این پروژه اختلاف‌نظرهایی ایجاد کرده است که صرف‌نظر از میزان حمایت از آن، دیگر با هدف اصلی که برای آن تعریف شده بود، همخوانی ندارد.

هدف ما همیشه اتحاد و پیشرفت فوتبال بوده و همچنان نیز همین خواهد بود.

بر همین اساس، این پیشنهاد دیگر دنبال نخواهد شد و به مرحله اجرا نخواهد رسید.

در ادامه، قصد دارم طی روزها و هفته‌های آینده همه طرف‌های ذی‌ربط را بار دیگر گرد هم بیاورم تا در فضایی مبتنی بر منافع مشترک فوتبال، برای ادامه رشد و توسعه این ورزش در سراسر جهان، به‌ویژه در کشورهایی که بیشترین نیاز را به حمایت دارند، همکاری کنیم.»