به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، خط مسافربری دریایی خرمشهر - بصره بار دیگر با هدف تسهیل تردد زائران و کاهش بار ترافیکی مسیرهای زمینی از سوی شرکت کشتیرانی والفجر راهاندازی میشود.
این مسیر دریایی در سالهای گذشته به دلیل کاهش زمان سفر، جلوگیری از گرفتار شدن زائران در ترافیک سنگین جادهای، سهولت تردد و فراهم کردن گزینهای ایمن در کنار سایر مسیرهای سفر به عراق، با استقبال قابل توجه زائران اربعین مواجه شده بود. بر همین اساس، شرکت کشتیرانی والفجر در نظر دارد پیش از آغاز مراسم اربعین حسینی (ع)، این خط مسافربری را دوباره فعال کند.
هر ساله همزمان با ایام اربعین، افزایش حجم تردد زائران از مرزهای زمینی، بهویژه مرز مهران، موجب ازدحام گسترده و ترافیک سنگین در محورهای منتهی به این گذرگاه مرزی میشود. در چنین شرایطی، بهرهگیری از مسیرهای جایگزین از جمله مسیر دریایی خرمشهر - بصره میتواند به توزیع متوازن سفرها و کاهش فشار بر زیرساختهای حملونقل جادهای کمک کند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، فعالیت این خط دریایی تنها به ایام اربعین محدود نخواهد بود و خدمات آن پس از پایان این مناسبت نیز بهصورت مستمر ادامه مییابد تا علاوه بر پاسخگویی به نیاز زائران، زمینه توسعه حملونقل دریایی مسافری و تقویت ارتباطات میان ایران و عراق نیز فراهم شود.
طبق اعلام شرکت کشتیرانی والفجر، فروش و تهیه بلیت این مسیر از طریق ترمینال مسافربری خرمشهر، آژانسها و نمایندگیهای مجاز این شرکت انجام خواهد شد.
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