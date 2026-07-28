تردد دریایی زائران اربعین از خرمشهر به بصره از امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اله‌مراد عفیفی‌پور، سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، از آغاز تردد دریایی زائران اربعین حسینی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نخستین سفر دریایی ویژه زائران اربعین، روز سه‌شنبه از بندر خرمشهر به مقصد بندر بصره انجام شد. این اقدام در راستای توسعه همکاری‌های دریایی دو کشور، تسهیل تردد زائران و بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل دریایی برای خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) صورت گرفت.

وی افزود: نخستین سفر دریایی ویژه زائران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۰ صبح از پایانه مسافربری دریایی خلیج فارس بندر خرمشهر آغاز شد و زائران با استفاده از شناور مسافری راهی بندر بصره شدند.

سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه این شناور ظرفیت جابه‌جایی ۲۴۳ مسافر در هر سفر را دارد، خاطرنشان کرد: انتقال زائران در مسیر دریایی خرمشهر ـ بصره از طریق این شناور انجام خواهد شد.