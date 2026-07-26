روند پذیرش و اعزام زائران اربعین در ترمینال سلام بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با حضور در ترمینال سلام فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، از روند خدمترسانی به زائران اربعین حسینی و فرآیند اعزام و پذیرش مسافران بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) انجام شد، آخرین وضعیت موکبهای مستقر در ترمینال سلام، فرآیند پذیرش و اعزام زائران، میزان آمادگی بخشهای عملیاتی و خدماتی و همچنین روند اجرای پروازهای اربعین مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جریان این بازدید، با گفتگو با مسئولان اجرایی و دستاندرکاران عملیات اربعین، بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب به زائران، تسهیل فرآیندهای سفر، رعایت نظم در اعزام مسافران و تقویت هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان تأکید کرد.
به گزارش مهر، عملیات پروازهای اربعین ۱۴۰۵ از ۳۱ تیرماه آغاز شده و تا ۱۶ مردادماه ادامه دارد. ترمینال سلام نیز بهعنوان یکی از پایانههای اصلی اعزام و پذیرش زائران، نقش مهمی در ارائه خدمات به مسافران اربعین بر عهده دارد.
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