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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

تعطیلی یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات طب سنتی در شیراز

تعطیلی یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات طب سنتی در شیراز

شیراز- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شناسایی و تعطیلی یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات طب سنتی در محدوده بلوار مدرس شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان با اشاره به شناسایی یک مرکز غیرمجاز طب سنتی در محدوده بلوار مدرس شیراز گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و با هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، کارشناسان مدیریت طب سنتی معاونت درمان با همراهی کارشناس مبارزه با قاچاق معاونت غذا و دارو دانشگاه و پلیس امنیت اقتصادی از یک مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات طب سنتی در محدوده بلوار مدرس بازدید کردند

وی افزود: در جریان این بازرسی، مشخص شد فردی بدون داشتن مدرک پزشکی و مجوز معتبر در حوزه طب سنتی، اقدام به ویزیت و درمان خودسرانه مراجعان نموده و پس از معاینه، در همان محل، داروهای غیرمجاز و ساختنی تجویز می‌کرد.

نیاکان ادامه داد: بررسی ‌های انجام‌شده نشان داد داروهای موجود در این مرکز نیز فاقد مجوزهای قانونی و نشان سیب سلامت بوده و عرضه آن‌ها خارج از ضوابط وزارت بهداشت انجام می‌شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به غیرمجاز بودن فعالیت این مرکز و فاقد صلاحیت بودن فرد ارائه‌دهنده خدمات و همچنین غیرمجاز بودن داروهای تجویزی، تصریح کرد: با دستور مقام قضایی، این مرکز تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز از طریق صفحات فعال در شبکه‌های اجتماعی نیز اقدام به معرفی و تبلیغ خدمات خود می‌کرد که موضوع در دست بررسی مراجع قضایی قرار دارد.

نیاکان از شهروندان خواست برای دریافت خدمات طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط، تنها به مراکز و افراد دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت مراجعه کرده و داروهای تجویز شده را نیز از داروخانه های معتبر دریافت نمایند و درصورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز درمانی، مراتب را به شماره های ۱۹۰ و ۱۸۱۹ اطلاع دهند.

کد مطلب 6881894

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