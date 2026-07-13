به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی شیوه‌نامه جدید تعزیرات حکومتی در حوزه درمان عصر دوشنبه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز و نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی فارس برگزار شد.

سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این نشست، حوزه درمان را یکی از ارکان اساسی نظام سلامت دانست و بر اجرای دقیق قوانین و ضوابط، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و صیانت از حقوق بیماران تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تحقق عدالت در سلامت و حفظ حقوق مردم نیازمند نظارت مستمر است، گفت: اجرای صحیح مقررات و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، از الزامات تحقق این هدف به شمار می‌رود.



هاشمی افزود: هم‌افزایی میان دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی نقش مهمی در افزایش اثربخشی نظارت‌ها، کاهش تخلفات و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین تأکید کرد که این دانشگاه در مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه درمان، بر اجرای قانون و پیگیری قاطعانه تأکید دارد.



امین نیاکان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر مراکز درمانی گفت: اجرای دقیق شیوه‌نامه جدید تعزیرات حکومتی و تقویت هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند در صیانت از حقوق بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی مؤثر باشد.

وی بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در حوزه درمان تأکید کرد.



در ادامه این نشست، چالش‌ها و برخی فرآیندهای نیازمند بازنگری، اصلاح و شفاف‌سازی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



حاضران همچنین بر توسعه همکاری‌های مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دستگاه قضایی و اداره کل تعزیرات حکومتی فارس تأکید کردند.



در پایان این نشست، استمرار نشست‌های مشترک و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی با هدف افزایش کارآمدی نظام نظارت بر حوزه درمان، صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت جامعه مورد تأکید قرار گرفت.