به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بهمن نوری استاندار خراسان شمالی، در دیدار با دانشگر، معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت تخصصی مدیریت منابع آب ایران، ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای بزرگ حوزه آب، خواستار حمایت ویژه وزارت نیرو از طرحهای زیربنایی استان شد .
نوری در این دیدار با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در توسعه پایدار استان، گفت: اجرای بهموقع پروژههای راهبردی حوزه آب، نقش تعیینکنندهای در تأمین آب شرب، توسعه کشاورزی و رونق سرمایهگذاری در خراسان شمالی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت شتاب بخشی در روند اجرای طرحهای مهم شرکت آب منطقهای استان، خواستار پیگیری مستمر این پروژهها از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران شد و افزود: رفع موانع اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، باید با همکاری و حمایت مجموعه وزارت نیرو در اولویت قرار گیرد.
استاندار خراسان شمالی همچنین با قدردانی از زحمات مدیر عامل اسبق و تبریک انتصاب مدیر عامل جدید شرکت آب منطقه ای استان، افزود: انتخاب مدیران توانمند، متخصص و آشنا به ظرفیتها و نیازهای استان، میتواند روند اجرا پروژههای زیربنایی و توسعه ی استان را سرعت دهد.
در این دیدار، دانشگر نیز با تشریح برنامههای شرکت تخصصی مدیریت منابع آب ایران در حوزه توسعه مدیریت و پشتیبانی، بر حمایت از پروژههای اولویتدار خراسان شمالی و همکاری برای تسریع در فرآیندهای مدیریتی و اجرایی تأکید کرد.
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