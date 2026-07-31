امام جمعه دماوند: اربعین نماد اقتدار و وحدت جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند، ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین یک رزمایش بزرگ فرهنگی و نمایش قدرت منطق حسینی در سطح جهان است و زیارت اربعین از نشانه‌های مؤمنان به شمار می‌رود.

وی با دعوت از مردم برای حضور در مراسم جاماندگان اربعین افزود: شرکت در این مراسم، حرکتی ارزشمند، تمدن‌ساز و در راستای ترویج معارف حسینی است و مردم مؤمن شهرستان دماوند باید با حضور پرشور خود، ارادتشان را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نشان دهند.

امام جمعه دماوند با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است»، تصریح کرد: حفظ و تقویت مجالس عزاداری، هیئت‌های مذهبی و شعائر حسینی، عامل ماندگاری فرهنگ عاشورا و انتقال این مکتب به نسل‌های آینده است.

فتاح‌دماوندی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت حمایت از جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد و گفت: اربعین امسال جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی و اقتدار جبهه مقاومت است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز، آن را بخشی از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دانست و بر ضرورت حفظ عزت، استقلال و مقاومت در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد.

امام جمعه دماوند در پایان با استناد به شعار «هیهات منا الذلة» خاطرنشان کرد: ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا، عزت و استقلال خود را حفظ خواهد کرد و در برابر هرگونه زورگویی و تحمیل، ایستادگی می‌کند.