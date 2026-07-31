اربعین نمایش اقتدار فرهنگ عاشورا و استمرار راه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه رامشیر با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: در روایت ها بر زیارت امام حسین (ع) تأکید فراوان شده است زیرا فلسفه زیارت، زنده نگه داشتن نام و یاد سیدالشهدا (ع) و در نتیجه احیای بندگی خداوند متعال است.
وی افزود: اگر قیام عاشورا و فداکاری امام حسین (ع) نبود از بسیاری از احکام و شعائر اسلامی اثری باقی نمیماند و به همین دلیل در معارف دینی، نام سیدالشهدا (ع) در متن زندگی مؤمنان حضور دارد.
امام جمعه رامشیر ادامه داد: حضور میلیونی زائران در اربعین نشان میدهد محبت امام حسین (ع) در دلها زنده است و فرهنگ مقاومت با تهدید و فشار از بین نمیرود بلکه پررنگتر میشود.
حجتالاسلام هاشمی با اشاره به فشارهای دشمن علیه جبهه مقاومت تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان رویارویی مستقیم میکوشد روحیه و امید مردم را هدف قرار دهد و با القای محاسبات نادرست، جامعه و مسئولان را دچار خطا کند.
وی بیان کرد: در برابر این نقشه، حفظ بصیرت و آرامش و امید و انسجام اجتماعی ضروری است و همدلی میان مردم و مسئولان و استمرار خدمترسانی، از مهمترین راههای خنثیسازی توطئههای دشمن به شمار میرود.
امام جمعه رامشیر گفت: درس بزرگ اربعین، مقاومت و بصیرت و استقامت و وفاداری به مسیر حق است و هر جلوهای از حضور آگاهانه مردم در صحنههای دینی و اجتماعی، سرمایهای مهم برای کشور و امت اسلامی محسوب میشود.
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