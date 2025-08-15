تلاقی اوج بازگشت زائران اربعین حسینی با هنرهای نمایشی

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از برگزاری ششمین سوگواری ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی، هنرمندان با اجراهای نمایش‌های خیابانی و تعزیه‌های میدانی توقفگاهی کوتاه برای زائرین اربعین حسینی بودند.

طبق جدول زمانبندی این سوگواره، نمایش خیابانی «ماندن یا رفتن» به کارگردانی توفیق مرجانی از شهرستان کارون استان خوزستان با موضوع فلسطین و مقاومت به زبان عربی برای زائرین بازگشته از عتبات و عالیات اجرا شد.

این نمایش حماسی با بهره گیری از توانایی بازیگران با تجربه روایتی از کشتار بی‌رحمانه اسرائیل در جنگ لبنان و فلسطین را پیش روی تماشاگران قرار داد.

در ادامه اجراهای ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی، تعزیه «اسرای شام» به کارگردانی رامین افشار از هنرمندان با تجربه اهوازی اجرا شد که مورد توجه زائرین اربعین حسینی قرار گرفت.

این نمایش با استفاده از عناصر تعزیه و تلفیقی از آواهای عاشورایی قصه‌ای از خرابه‌های شام و بازگشت اسرای قافله حضرت سیدالشهدا را به نمایش گذاشت.

استقبال باشکوه و کم نظیر زائرین اربعین حسینی در توقفگاه پایانه مرزی چذابه همراه با سینه زنی و آواها و نواهای عاشورایی فضای معنوی خاصی را رقم زد. همچنین استقبال موکبداران از گروه‌های تعزیه و نمایش‌های خیابانی در مدت زمان برگزاری این سوگواره نشان از تأثیرگذاری بالا و اهمیت ترویج فرهنگ و هنر عاشورایی در میان خدمت رسانی فرهنگی تلقی می‌شود.

اجرای هنرمندان در روزهای گذشته از استان‌های ایلام، مرکزی، لرستان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، تهران و خوزستان به جریانی فرهنگی و هنری در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه تبدیل شده است. برگزاری ۶ دوره برای زائرین اربعین حسینی رویدادی آشنا و محلی برای عرض ارادت هنرمندان به حضرت ابا عبدالله است که همه ساله باشکوه خاصی برگزار می‌شود.

ششمین سوگواری ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و استانداری خوزستان از ۱۷ تا ۲۳ مرداد ماه در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه و همچنین یادمان شهدای گمنام اندیمشک اجرا شد و با استقبال کم نظیر زائران اربعین حسینی مواجه شد.

این رویداد به عنوان تنها رویداد محوری نمایشی در موضوع اربعین با دبیری مصطفی بوعذار با حضور ۲۵ گروه نمایشی برگزار شد.