خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: سید مجتبی ابطحی، دبیرکل «کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین»، در همایش «اربعین مقاومت اسلامی و برائت از دشمنان» که به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین امروز ۱۱ مرداد در کربلای معلی برگزار شد با بیان اینکه عملیات طوفان‌الاقصی اقدامی حیاتی و پیش‌دستانه در برابر طرح‌های شوم استکبار جهانی بود، تصریح کرد: دشمنان سال‌ها پیش از این عملیات، طرح فروپاشی کامل کشورهای اسلامی را کلید زده بودند. از ایجاد جنگ‌های نیابتی و فتنه داعش در عراق و سوریه گرفته تا نقشه اشغال تدریجی منطقه.



وی افزود: اگر ایثار مجاهدان و شهدای والامقامی همچون سنوار، هنیه، ضیف و ابوعبیده نبود، امروز هیچ نقطه امنی در جهان اسلام باقی نمی‌ماند. طوفان‌الاقصی تمامی این محاسبات خبیثانه را برباد داد.



دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با اشاره به افول هژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: امروز تمامی گزینه‌های نظامی استکبار به بن‌بست رسیده است. آمریکایی که زمانی تهدید به بازگرداندن ملت‌ها به عصر حجر می‌کرد، اکنون سر فرود آورده است.



وی تأکید کرد: نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم فرو ریخته و موج آگاهی، دانشگاه‌های مطرح غربی از جمله کلمبیا، آکسفورد و سوربن را فراگرفته است. این نخبگان امروز در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند.



ابطحی با یادآوری نقش تمدن‌ساز حماسه اربعین گفت: اربعین عالی‌ترین مکتب برای تبدیل بزرگ‌ترین تهدیدها به ماندگارترین فرصت‌هاست؛ همان‌گونه که حضرت زینب (س) شکست‌خوردگان ظاهر را به فاتحان ابدی تاریخ بدل ساخت. راه حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به ما آموخت که از هیچ تهدیدی نترسیم و مسیر ایستادگی را با اقتدار ادامه دهیم.



وی در پایان با تاکید بر مسئولیت همه‌جانبه جبهه حق گفت: انتقام واقعی، فراتر از کشتن مهره‌های بی‌ارزش دشمن است. انتقام اصلی در تغییر هندسه سیاسی جهان و تحقق وعده الهی برای حاکمیت بندگان صالح بر زمین در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، امنیتی و نظامی تجلی خواهد یافت.