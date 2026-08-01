به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشانی پور، در آستانه روز خبرنگار، با تقدیر از فعالان رسانه، بر نقش خبرنگاران در تقویت امید، آگاهیبخشی و کمک به حل مسائل کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به اجرای پروژه بزرگراه شهید آیتالله رئیسی و بعثت اظهار کرد: این طرح شامل پل دوطبقه با سه خط رفت و سه خط برگشت است و با بهرهبرداری از آن، مسیر افسریه تا بهشت زهرا(س) بدون چراغ قرمز طی خواهد شد.
کاشانی پور با بیان اینکه اعتبار اولیه این پروژه حدود ۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، افزود: با توجه به افزایش قیمتها، هزینه اجرای طرح افزایش یافته است، اما پروژه با وجود وقفههای ایجادشده، همچنان در حال پیشرفت است.
شهردار منطقه ۱۶ ادامه داد: در تقاطع شهید رجایی نیز یک تقاطع سهسطحی ایجاد خواهد شد و موانع و تملکهای مورد نیاز پروژه انجام شده یا در حال رفع است.
وی گفت: زمانبندی اولیه برای بهرهبرداری از این پروژه حدود دو تا سه سال پیشبینی شده بود که برخی وقفهها ناشی از شرایط خاص کشور بر روند اجرا اثر گذاشت، اما تلاش میشود پروژه در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
شهردار منطقه ۱۶ تهران با اشاره به آسیبهای ایجادشده در جریان حوادث اخیر اظهار کرد: در این منطقه ۶ اصابت ثبت شد که چهار مورد آن بهطور مستقیم در محدوده منطقه ۱۶ رخ داد و در مجموع بیش از یک هزار و ۳۳۰ واحد مسکونی دچار آسیب شدند.
وی افزود: بخشی از این آسیبها مربوط به خسارتهای جزئی مانند شکستگی شیشه و موارد مشابه بود که در قالب گروههای آسیب سطحی پیگیری و رفع شد و موارد نیازمند مقاومسازی یا اقدامات اساسی نیز در حال بررسی است.
شهردار منطقه ۱۶ با بیان اینکه برخی پروندهها به دلیل حضور نداشتن مالکان یا مراجعه دیرهنگام همچنان در حال تکمیل است، گفت: وظیفه اصلی شهرداری در شرایط اینچنینی آواربرداری و بازگشایی معابر بود، اما با تصمیم مدیریت شهری، ظرفیتهای شهرداری برای کمک به مردم و رفع مشکلات ناشی از آسیبها نیز به کار گرفته شد.
کاشانی پور با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ واحد عمدهفروشی گوشت در محدوده منطقه فعالیت دارند، اظهار کرد: فعالیت این واحدها در بافت مسکونی مشکلاتی از جمله مسائل بهداشتی، ترافیکی و نارضایتی شهروندان ایجاد کرده است.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و حمایت شهردار تهران، جانمایی مجموعه جدید در میدان میوه و ترهبار بزرگ تهران انجام شده و مراحل قانونی آن از جمله کمیسیون ماده ۵ به پایان رسیده است.
شهردار منطقه ۱۶ ادامه داد: در این مجموعه علاوه بر غرفههای عرضه گوشت، احداث سردخانههای صنعتی نیز پیشبینی شده و تلاش میکنیم با تسریع در اجرای پروژه، شرایط انتقال عمدهفروشان هرچه زودتر فراهم شود.
کاشانیپور با تشریح آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیبدیده ناشی از حملات اخیر نیز گفت: درمجموع ۶ نقطه اصابت در محدوده منطقه و پیرامون آن به ثبت رسیده که بر اثر آن بیش از یک هزار و ۳۳۰ واحد مسکونی دچار آسیب شدهاند و عملیات رسیدگی به این واحدها با بسیج کامل ظرفیتهای شهرداری در حال انجام است.
وی اظهار کرد: از مجموع شش نقطه ثبتشده، چهار اصابت به طور مستقیم در محدوده منطقه ۱۶ رخ داده است اما یکی از شدیدترین آسیبها مربوط به نقطهای در مرز منطقه ۱۶ و ۱۵ بود که موج انفجار آن موجب آسیبدیدگی صدها واحد مسکونی در شهرک بعثت و محدوده ولیعصر(عج) شد. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از واحدهای آسیبدیده در ناحیه ۳ منطقه ۱۶ ثبت شدند.
کاشانیپور افزود: بخش عمده این خسارتها مربوط به شکستن شیشهها، درها، پنجرهها و آسیبهای جزئی ناشی از موج انفجار بود و شدت خسارت در همه نقاط یکسان نبود. بر همین اساس، واحدهای آسیبدیده بر اساس دستورالعملهای ابلاغی در چند گروه دستهبندی شدند.
وی با تشریح این دستهبندی گفت: گروه A شامل واحدهایی بود که خسارت آنها با اعتباری کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان قابل جبران بود و عمدتاً شامل شکستگی شیشه، در و پنجره و آسیبهای جزئی میشد. گروه B۱ واحدهایی بودند که برای جبران خسارت آنها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز بود. گروه B۲ نیز شامل ساختمانهایی با خسارت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بود. همچنین گروه C به ساختمانهایی اختصاص داشت که نیازمند مقاومسازی بودند و گروه D نیز ساختمانهایی را شامل میشد که باید تخریب و نوسازی میشدند.
شهردار منطقه ۱۶ تهران با اشاره به روند رسیدگی به این پروندهها اظهار کرد: تمامی پروندههای گروه A تعیین تکلیف و عملیات جبران خسارت آنها انجام شده است. تنها تعداد محدودی از پروندهها باقی مانده که علت آن، عدم حضور مالکان در زمان مراجعه کارشناسان، سفر برخی از ساکنان به شهرستان یا اعلام خسارت با تأخیر پس از بسته شدن پروندههای اولیه بوده است. با این حال، حتی برای این موارد نیز مجدداً کارشناسان اعزام شدند تا پس از بررسی، اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: رسیدگی به پروندههای گروه B۱ نیز تقریباً به طور کامل انجام شده و تنها تعداد اندکی از پروندهها به دلیل اختلاف نظر مالکان درباره نحوه برآورد خسارت یا تغییر درخواستها در مراحل پایانی قرار دارد.
کاشانیپور ادامه داد: در منطقه ۱۶ ساختمانی که نیازمند مقاومسازی در قالب گروه C باشد، عملاً باقی نمانده و این پروندهها نیز تعیین تکلیف شدهاند. در خصوص ساختمانهای گروه D نیز روند تخریب و نوسازی در حال انجام است و بخش عمده اقدامات به مرحله توافق میان مالکان و سازندگان رسیده است.
وی با اشاره به افزایش تدریجی تعداد واحدهای آسیبدیده گفت: در روزهای ابتدایی، برآوردها کمتر بود اما با ادامه مراجعات مردمی و بررسیهای میدانی، تعداد واحدهای خسارتدیده به تدریج افزایش یافت. به عنوان نمونه، در محدوده جوادیه ابتدا حدود ۳۴۰ واحد آسیبدیده شناسایی شد اما این رقم به ۳۶۰ واحد افزایش پیدا کرد و حتی پس از آن نیز برخی شهروندان با تأخیر برای ثبت خسارت مراجعه کردند. به همین دلیل، آمار نهایی واحدهای آسیبدیده کمی فراتر رفت.
شهردار منطقه ۱۶ با بیان اینکه موج انفجار آثار متفاوتی در نقاط مختلف بر جای گذاشته است، اظهار کرد: در برخی موارد، واحدهایی در چند خیابان دورتر از محل اصابت نیز دچار خسارت شدند، در حالی که شاید در نگاه نخست انتظار چنین موضوعی وجود نداشت. به همین دلیل هر موردی که توسط کارشناسان ناشی از موج انفجار تشخیص داده شد در فهرست خسارتها قرار گرفت.
کاشانیپور با اشاره به نقش شهرداری تهران در رسیدگی به آسیبهای ناشی از جنگ گفت: بر اساس وظایف قانونی، مسئولیت اصلی شهرداری در چنین شرایطی آواربرداری و بازگشایی معابر است اما با تصمیم شهردار تهران و هماهنگیهای انجامشده با شورای اسلامی شهر تهران، تمامی ظرفیتهای شهرداری برای جبران خسارت واحدهای مسکونی و کمک به شهروندان نیز به کار گرفته شد و این اقدام فراتر از وظایف ذاتی شهرداری انجام گرفت.
وی همچنین از ارائه طرح احداث یادمان شهدای جنگ در محله جوادیه خبر داد و گفت: سازمان نوسازی شهر تهران اخیراً دو طرح را برای این محدوده ارائه کرده است. طرح نخست، احداث یادمانی در زمینی به مساحت حدود یک هزار و ۳۰۰ مترمربع است و طرح دوم، اجرای پروژهای در محدوده ۷۱۱ مترمربع که اجرای آن مورد نظر مدیریت شهری است.
کاشانیپور ادامه داد: در صورت اجرای طرح ۷۱۱ مترمربعی، حدود ۶۵ پلاک تملک خواهد شد و شهرداری نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان برای تملک این املاک سرمایهگذاری میکند. همچنین برای احداث یادمان شهدا، فضای سبز، فضاهای فرهنگی و محل برگزاری رویدادها نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر پیشبینی شده است که میتواند تحول بزرگی در توسعه محله جوادیه ایجاد کند.
وی افزود: این طرحها در جلسات متعدد با مالکان و ساکنان مطرح شده و نظرات آنها اخذ شده است. البته بخشی از نگرانی شهروندان مربوط به ترک محل سکونت و زادگاه خود است اما تلاش کردهایم با ارائه راهکارهایی از جمله تأمین واحدهای جایگزین در همان محدوده، رضایت آنان را جلب کنیم.
شهردار منطقه ۱۶ تهران تصریح کرد: برای پیشبرد این پروژهها چند صد جلسه با مالکان، بانکها، دستگاههای مرتبط و سازندگان برگزار شده تا توافقهای لازم برای بازسازی و نوسازی حاصل شود. امروز بخش عمده پروندهها تعیین تکلیف شده و سایر موارد نیز در مراحل نهایی توافق میان مالکان و سازندگان قرار دارد.
کاشانیپور با اشاره به خسارتهای وارد شده به ساختمانهای شهرداری هم گفت: در جریان این حملات، ۱۴ ساختمان متعلق به شهرداری منطقه ۱۶ نیز آسیب دیدند که برآورد اولیه خسارت آنها حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است. ساختمان ناحیه ۲، انبار مرکزی، ستاد بحران، کلینیک گل و گیاه، ساختمان شهربانو و تعدادی از مراکز خدماتی منطقه از جمله این ساختمانها هستند.
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