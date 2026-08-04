فروش بلیت ۲۱ میلیون تومانی تهران_اصفهان رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به انتشار خبری مبنی بر فروش بلیت ۲۱ میلیون تومانی در مسیر تهران-اصفهان، تأکید کرد: قیمت اعلامشده مربوط به یک پرواز مستقیم نبوده، بلکه به یک سفر ترکیبی شامل دو قطعه پروازی مجزا تعلق داشته است.ا
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده اظهار کرد: مسیر مورد استناد در خبر منتشرشده، یک سفر ترکیبی (Connecting Flight) شامل دو پرواز مستقل تهران-مشهد و مشهد-اصفهان است که توسط دو شرکت هواپیمایی متفاوت انجام میشود. از اینرو، مجموع نرخ این دو قطعه پروازی به اشتباه بهعنوان قیمت یک بلیت مستقیم تهران-اصفهان مطرح شده است.
وی افزود: اطلاعات مربوط به مسیر، شرکتهای هواپیمایی، زمان پرواز، توقف و قیمت هر قطعه، مطابق ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری، بهصورت شفاف در سامانه فروش بلیت نمایش داده میشود و مسافر پیش از خرید به تمامی این جزئیات دسترسی دارد. بنابراین، انتشار قیمت ۲۱ میلیون تومانی بدون اشاره به ماهیت ترکیبی سفر، بیانگر واقعیت بازار پروازهای مستقیم داخلی نیست.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه نرخ بلیت پروازهای مستقیم تهران-اصفهان در همان بازه زمانی در چارچوب نرخهای متعارف بازار عرضه شده است، تصریح کرد: انتشار اخبار مبتنی بر برداشت نادرست از اطلاعات سامانههای فروش، میتواند موجب ایجاد نگرانی و تشویش افکار عمومی درباره وضعیت قیمت بلیت پروازهای داخلی شود.
اخوان با تأکید بر مسئولیت رسانهها در صحتسنجی اطلاعات پیش از انتشار، تصریح کرد: بیتوجهی به جزئیات فنی پرواز و مشخصات درجشده در سامانه فروش، از جمله ترکیبی بودن مسیر و استفاده از دو شرکت هواپیمایی، به انتشار اطلاعات نادرست منجر شده است. انتظار میرود رسانه منتشرکننده با انتشار اصلاحیه و توضیحات تکمیلی، نسبت به رفع ابهام ایجادشده اقدام کند.
اخوان در پایان تأکید کرد: این سازمان ضمن حمایت از حقوق حرفهای صنعت هوانوردی و صیانت از اعتماد عمومی، حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی را برای خود محفوظ میداند.
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