پرداخت بیمه خسارات بخش کشاورزی کاهشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیمه محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی که به طور مستقیم با سفره مردم در ارتباط هستند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اهمیت گندم به عنوان محصولی استراتژیک و پرمصرف‌ترین محصول کشاورزی در ایران که ۴۰ درصد از کالری روزانه ایرانیان را تامین می‌کند سبب شده تا دولت از سال گذشته تمام گندمزارهای کشور را بیمه اجباری و پرخطر کند.

امسال نیز بنا بر گفته قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی، گندمزارهای سراسر کشور بیمه شده و دولت حق بیمه آنها را به طور کامل پرداخت کرده است.

عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از اقدامات خوبی که امسال در حوزه بیمه محصولات محقق شده است به پرداخت هفتگی خسارات اشاره کرد و به خبرنگار مهر، گفت: صندوق بیمه کشاورزی پرداخت خسارات‌های بخش کشاورزی را هفتگی کرده و قرار است این خسارات حداکثر ۱۰ روزه به کشاورزان پرداخت شود.

وی افزود: با اعتباراتی که امسال به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص داده شده است، امیدواریم رویکرد مثبتی نسبت به تولید محصولات کشاورزی شاهد باشیم.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور ادامه داد: همچنین امیدواریم این روند بهبود پیدا کرده و پرداخت خسارات بخش کشاورزی به ۳ روز کاهش پیدا کند.

این مسئول صنفی درباره آمار خسارات محصولات کشت شده امسال نیز عنوان کرد: میزان بارندگی امسال خوب بود و برداشت محصولات نسبت به سال گذشته وضعیت مطلوبی دارد. میزان خسارات هم جزیی است و بیشتر مربوط به آفات نباتی می‌شود؛ در حالی که سال گذشته به دلیل خشکسالی خسارات زیادی در بخش کشاورزی شاهد بودیم.