به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست کارگروه کشاورزی قراردادی با حضور مدیران و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و فعالان بخش خصوصی، آخرین وضعیت اجرای برنامه‌های کشاورزی قراردادی، چالش‌های موجود، ظرفیت‌های توسعه این الگوی تولید و راهکارهای تسریع در اجرای برنامه‌های مرتبط مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، حاضران با تأکید بر نقش کشاورزی قراردادی در افزایش بهره‌وری، ارتقای امنیت غذایی، کاهش ریسک تولید و ایجاد بازار مطمئن برای محصولات کشاورزی، بر ضرورت توسعه همکاری میان بخش دولتی و خصوصی در این حوزه تأکید کردند.

همچنین گزارشی از فعالیت میز توسعه کشاورزی قراردادی در دفتر امور اقتصادی ارائه شد. بر اساس این گزارش، این میز به صورت مستمر و هفتگی در روزهای یکشنبه تشکیل می‌شود و موضوعات، پیشنهادها و چالش‌های مرتبط با کشاورزی قراردادی در آن بررسی و پیگیری می‌شود.

همچنین اعلام شد که تاکنون بخش قابل توجهی از مسائل مطرح‌شده از طریق این میز تخصصی پیگیری و برای رفع آن‌ها اقدامات لازم انجام شده است.

بخش دیگری از این نشست به بررسی روند استقرار و توسعه سامانه‌های هوشمند اختصاص داشت. در این زمینه اعلام شد سامانه «کات» به عنوان یک سامانه ملی با دسترسی مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سطح استان‌ها فعال است و نقش مهمی در مدیریت و پایش فرآیندهای کشاورزی قراردادی ایفا می‌کند. همچنین سامانه «سیتا» هم‌اکنون در اختیار تمامی استان‌های کشور قرار گرفته و مقرر شد تا پایان هفته آینده، دسترسی این سامانه برای شهرستان‌ها نیز فراهم شود تا خدمات مرتبط با کشاورزی قراردادی با سرعت و دقت بیشتری ارائه شود.

در ادامه، تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی قراردادی به معرفی ظرفیت‌ها، سوابق اجرایی و برنامه‌های توسعه‌ای خود پرداختند. این شرکت‌ها ضمن ارائه توانمندی‌های خود، آمادگی خود را برای گسترش همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح‌های کشاورزی قراردادی اعلام کردند.

در پایان نشست، بر تداوم برگزاری جلسات تخصصی، توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، تقویت تعامل با بخش خصوصی، رفع موانع اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های توانمند برای توسعه کشاورزی قراردادی در کشور تأکید شد. همچنین مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در این نشست از طریق میز توسعه کشاورزی قراردادی تا حصول نتیجه نهایی به صورت مستمر پیگیری شود.