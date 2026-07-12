به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای تعامل خود با سایر نهادهای متولی، قرارداد همکاری با سازمان بهزیستی کشور امضا کرد.
حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق اجتماعی بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: این تفاهمنامه در راستای عملیاتی کردن برنامههای برگرفته از اصل ۲۱ قانون اساسی است. درواقع از سال ۱۳۸۶ یعنی دو سال بعد از اینکه صندوق تاسیس شد تفاهمی بین سازمان بهزیستی و این صندوق منعقد شده که همان اول پروژه ۳۴ هزار نفر بیمه شدند که امروز به حدود ۷۱ هزار نفر زنان سرپرست خانوار در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفری کشور تحت پوشش این بیمه و قرارداد قرار گرفتند.
وی افزود: فلسفه تاسیس صندوق و همین قرارداد بر اساس اصل ۲۱ و اصل ۲۹ قانون اساسی شکل گرفته که کار بسیار مبارکی است در راستای حفظ عزت و کرامت انسان و عملیاتی کردن آرمان مشترک ملت که در قانون اساسی آمده است.
وی ادامه داد: در دو سال اخیر حدود ۲۰ هزار نفر اعضایی که از سال ۸۶ در این صندوق توسط سازمان بهزیستی بیمه شدند اضافه شده و حدود ۳۷ درصد بیمه شدهها در ۲۰ ماه اخیر بیمه شدند.
وی تصریح کرد: ما این قرارداد را به مدت ۱۲ ماه ۱۱۵ حق بیمه توسط سازمان بهزیستی از محل منابع این سازمان تا پایان سال ۱۴۰۵ پرداخت خواهد شد.
قادرمرزی با بیان اینکه این قرارداد امروز امضا شد، اظهار کرد: فقر دو چهره دارد؛ چهره اول چهره روستایی چهره دوم افراد سالخورده است. امروز چهره سوم چهره زنانه است. زنانی که سن آنها بالا میرود و اصطلاحا نانآور خانواده هستند و توان کار را از دست میدهند یا به هر شکلی منابع درآمدشان محدود میشود یا شخص نانآور فوت میکند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: اولین افرادی که از این حوادث در واقع تحت تاثیر قرار میگیرند زنان هستند. بخشی از زنانی که طی ۱۸ تا ۱۹ سال اخیر به شکل مستمر حق بیمه خود را پرداخت کردهاند، اکنون در آستانه بازنشستگی قرار دارند. تا امروز یک هزار و ۱۷۸ نفر از این افراد مستمری دریافت میکنند و حدود ۷۰۰ نفر دیگر نیز پروندههای آنها تشکیل و فعال شده است و بهزودی مستمری خود را دریافت خواهند کرد. بر این اساس، تا پایان ماه جاری شمار مستمریبگیران این گروه به حدود ۲ هزار نفر خواهد رسید.
قادرمرزی درباره انواع مستمریهای پرداختی توضیح داد: در حال حاضر یک هزار و ۱۳۸ نفر مستمری بازنشستگی دریافت میکنند، ۴۲۵ نفر مستمری ناشی از فوت بیمهشده اصلی دارند و ۸۹ نفر نیز بر اساس نظر کمیسیونهای تخصصی، مشمول مستمری ازکارافتادگی شناخته شدهاند.
وی یادآور شد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر سه خدمت اصلی شامل مستمری سالمندی، ازکارافتادگی و فوت را ارائه میدهد و بخش عمده مستمریهای پرداختی نیز مربوط به سالمندی است.
مدیرعامل صندوق همچنین با اشاره به پوشش درمانی این گروه گفت: خدمات درمانی بیمهشدگان از طریق سازمان بیمه سلامت ارائه میشود و بیش از ۹۵.۶ درصد هزینههای درمان در بیمارستانهای دولتی برای افرادی که ثبتنام اولیه و کارت بیمه سلامت دارند، از سوی دولت پرداخت میشود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر وجود ندارد که فاقد بیمه باشد. سال گذشته نیز با امضای تفاهمنامه میان سازمان بهزیستی و صندوق، همه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان در ۶۲ هزار و ۲۵۸ آبادی کشور و حدود ۹۵۰ شهر زیر ۲۰ هزار نفر، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
قادرمرزی خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط با جامعه هدف بهزیستی شد و تاکید کرد: پروندههای مربوط به سالمندی، فوت و ازکارافتادگی این افراد باید در اولویت قرار گیرد تا خدمات بهروزتر و سریعتر به جامعه هدف ارائه شود.
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