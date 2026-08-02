به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای عالی ورزش استان قزوین اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای معرفی قزوین، ظرفیت ورزشی استان است و باید از این ظرفیت برای معرفی هرچه بیشتر قزوین در سطح کشور استفاده کنیم.
وی با اشاره به برگزاری «جام قزوین» افزود: جام قزوین یک رویداد فرهنگی و ورزشی است و همه دستگاهها باید برای برگزاری آن همکاری کنند، چرا که حمایت از ورزش در واقع حمایت از توسعه استان است.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی به مناسبت روز قزوین گفت: با توجه به پخش این برنامه از شبکه سه سیما، بهتر است این همایش هفتم شهریور و همزمان با هفته فرهنگی قزوین برگزار شود.
وی با تأکید بر اهمیت افزایش نشاط اجتماعی تصریح کرد: با هر برنامهای که باعث افزایش نشاط اجتماعی و حال خوب مردم شود، موافقم و باید زمینه اجرای چنین برنامههایی را فراهم کنیم.
نوذری با بیان اینکه ورزش با دستورالعمل نهادینه نمیشود، عنوان کرد: باید در شهرها فضاهایی ایجاد کنیم که مردم بتوانند در آن ورزش کنند و دهیاران نیز باید در روستاها برای ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی تلاش کنند.
وی ادامه داد: منطقه باراجین ظرفیت مناسبی برای پیادهروی و فعالیتهای ورزشی دارد و باید از این ظرفیت برای گسترش ورزش همگانی استفاده شود.
الموت ظرفیت مهمی برای معرفی قزوین است
استاندار قزوین با اشاره به ثبت جهانی قلعه الموت اظهار کرد: ثبت جهانی الموت اتفاق بزرگی بود که ابعاد ملی پیدا کرد و اکنون به دنبال معرفی قزوین به سراسر کشور هستیم.
وی افزود: توسعه بومگردیها، زیرساختهای گردشگری و استفاده از ظرفیتهای تاریخی و طبیعی استان میتواند به رونق گردشگری و ایجاد نشاط در جامعه کمک کند.
نوذری با اشاره به برنامههای پیشبینیشده پس از ایام اربعین و ماه صفر گفت: پس از این ایام، با حضور رئیسجمهور و برخی وزرا برنامههایی در قزوین برگزار خواهد شد که احتمالاً بخشی از آن در دولتخانه صفوی و برنامهای نیز در الموت برگزار میشود.
وی تأکید کرد: الموت یکی از ظرفیتهای مهم برای معرفی استان است؛ قزوین ظرفیتهای فراوانی دارد و تمدنی ۱۲۰۰ ساله پشتوانه این استان است.
استاندار قزوین الموت را بخشی از تاریخ ایران دانست و گفت: الموت بخشی از پازل تاریخی ایران باعظمت است و باید از این ظرفیت برای معرفی قزوین استفاده کنیم.
حمایت از تیمهای قزوینی در لیگهای کشوری ادامه دارد
نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور تیمهای ورزشی قزوین در لیگهای کشوری اظهار کرد: استان قزوین تیمهای خوبی در لیگهای کشور دارد و امسال نیز همانند سال گذشته از این تیمها حمایت خواهیم کرد.
وی افزود: حمایت از ورزشکاران و تیمهای ورزشی علاوه بر آثار ورزشی، در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز اهمیت دارد و میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش شادی و نشاط جامعه مؤثر باشد.
استاندار قزوین با اشاره به نقش ورزشکاران در ایجاد همبستگی ملی گفت: هر زمان پرچم ایران به اهتزاز درمیآید، هر ایرانی با هر سلیقهای به احترام کشور خود میایستد و ورزش میتواند یکی از عرصههای مهم تقویت این همبستگی باشد.
وی در پایان با اشاره به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا خاطرنشان کرد: همه باید کمک کنیم ورزشکاران قزوینی در این آوردگاه بزرگ آسیایی و پاراآسیایی حضور موفقی داشته باشند و با افتخار از این رقابتها بازگردند.
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