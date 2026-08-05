کیفیت هوای مشهد سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه شاخص کیفیت لحظهای هوای شهر مشهد، هماکنون بر روی عدد ۸۱ قرار گرفته که نشاندهنده وضعیت قابل قبول است اما همین لحظه بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای محیط زیستی شهرداری مشهد، مناطق آوینی، مفتح و الهیه در شرایط قرمز و ناسالم برای همه افراد و مناطق تقیآباد، امامیه، چمن، سجاد و کریمی در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
عدد شاخص کیفی هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۱۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
در این شرایط به شهروندان محترم به ویژه افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه میشود حتیالامکان از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری فرمایند.
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