به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری ظهر یکشنبه در جلسه منطقهای صدور شناسنامه محصولات خام گیاهی در بستر سامانه «یکتا» و اختصاص کد QR که به میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر برگزار شد، با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اظهار کرد: شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات زیرساختی برای ارتقای کیفیت تولید، افزایش اعتماد مصرفکنندگان، شفافسازی زنجیره تولید و تقویت نظام نظارت بر مصرف نهادههای کشاورزی است.
وی افزود: با اجرای این طرح، امکان رهگیری و ردیابی محصولات از مزرعه تا بازار فراهم میشود و تمامی مراحل تولید، از ثبت اطلاعات مزرعه و تولیدکننده تا عرضه محصول، به صورت دقیق و شفاف در سامانه ثبت خواهد شد که این موضوع علاوه بر افزایش مسئولیتپذیری تولیدکنندگان، نظارت دستگاههای اجرایی را نیز تسهیل میکند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مهم تشکلهای بخش کشاورزی در اجرای موفق این طرح گفت: اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها میتوانند به عنوان بازوی اجرایی و حلقه واسط میان بهرهبرداران و دستگاههای متولی، نقش مؤثری در اطلاعرسانی، آموزش، ساماندهی، ثبت اطلاعات بهرهبرداران و تسهیل فرآیند صدور شناسنامه محصولات ایفا کنند. مشارکت فعال این تشکلها موجب افزایش سرعت، دقت و فراگیری اجرای طرح در سطح استان خواهد شد.
نادری با بیان اینکه شناسنامهدار شدن محصولات و ایجاد امکان رهگیری از مزرعه تا بازار، نظارت بر مصرف نهادهها بهویژه انواع سموم و کودهای شیمیایی را دقیقتر کرده و به تضمین سلامت محصولات کشاورزی کمک میکند، افزود: اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با هدف شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی، رهگیری تولیدات از مزرعه تا بازار، شفافسازی زنجیره تولید، ارتقای سلامت عمومی، افزایش ایمنی غذایی و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: شفافسازی زنجیره تولید علاوه بر ارتقای سلامت جامعه، موجب افزایش رقابتپذیری محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، کاهش تخلفات احتمالی و فراهم شدن زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و بازارهای صادراتی خواهد شد.
نادری در ادامه ضمن تشریح فرآیند صدور شناسنامه محصولات خام گیاهی در بستر سامانه «یکتا»، مراحل اجرایی ثبت اطلاعات، الزامات دریافت شناسنامه محصول و نحوه اختصاص کد QR به محصولات را تشریح کرد و گفت: استفاده از این سامانه، امکان دسترسی سریع به اطلاعات محصول، محل تولید، تولیدکننده و سوابق تولید را فراهم کرده و نقش مهمی در افزایش قابلیت رهگیری محصولات، ارتقای سلامت و ایمنی مواد غذایی، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف، افزایش اعتماد مصرفکنندگان، تسهیل صادرات و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی خواهد داشت.
وی همچنین بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی، مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاقهای اصناف کشاورزی و تشکلهای تولیدی برای اجرای کامل این طرح تأکید کرد و در پایان به پرسشهای کارشناسان، مسئولان و بهرهبرداران حاضر پاسخ داد.
جلسه منطقهای صدور شناسنامه محصولات خام گیاهی در بستر سامانه «یکتا» و آشنایی با فرآیند اجرایی و مزایای استفاده از کد QR با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر، رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان، معاون مدیریت امور باغبانی سازمان، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، کارشناس مدیریت حفظ نباتات سازمان، مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی، مسئولان نظام مهندسی شهرستانها، اتحادیههای صنفی کشاورزی و بهرهبرداران پیشرو باغی و گلخانهداران شهرستانهای اهر، کلیبر، هوراند، خداآفرین، ورزقان و هریس به میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر برگزار شد.
نظر شما