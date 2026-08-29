به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک بالستیک قاره پیما (ICBM) را انجام داده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کلاهک آزمایشی که از پایگاه فضایی پلستسک در منطقه آرخانگلسک پرتاب شد، مسیری را طی کرد که آن را از این منطقه به میدان تمرین کورا در شبه جزیره کاماچاتکا در خاور دور رساند.

در این بیانیه آمده است: تمام وظایف محوله به طور کامل انجام شد که عملکرد و ویژگی‌های پروازی موشک را تأیید می‌کند.

این وزارتخانه نوع مهمات شلیک شده را نام نبرد و فقط گفت که این یک سیستم سوخت جامد پرتاب شونده سیار بوده است.

در ماه مه، ارتش روسیه موشک بالستیک قاره پیما RS-28 Sarmat خود را که پیشرفته‌ترین موشک بالستیک قاره پیماست، با موفقیت آزمایش کرد. اعتقاد بر این است که این موشک قادر به حمل تا ده کلاهک سنگین با قابلیت ورود مجدد چندگانه است.

ژنرال سرگئی کاراکایف، فرمانده نیروهای موشکی استراتژیک روسیه گفت که ارتش روسیه قرار است تا پایان سال اولین هنگ موشکی خود را به این سیستم تسلیحاتی جدید مجهز کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه «Sarmat» را قدرتمندترین سیستم موشکی جهان توصیف کرد. به گفته رئیس جمهور روسیه این موشک قادر است محموله‌ای چهار برابر بزرگتر از هر موشک غربی را حمل کند، در حالی که برد آن بیش از ۳۵۰۰۰ کیلومتر است و دقت بالایی دارد.

به گفته پوتین، مسکو پس از خروج یکجانبه آمریکا از پیمان موشک‌های ضد بالستیک در سال ۲۰۲۲، برنامه توسعه موشکی خود را با تمرکز بر دور زدن پدافندها آغاز کرد.

رئیس جمهور روسیه گفت: ما مجبور شدیم در یک واقعیت جدید به تضمین امنیت استراتژیک خود فکر کنیم.

وی افزود که اقدامات مسکو با هدف «حفظ تعادل استراتژیک قدرت» انجام شده است.