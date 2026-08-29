درآمد موقوفات چهارمحال و بختیاری ۷۳ درصد افزایش یافت 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن امیری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت هفته وقف با اشاره به اینکه سنت حسنه وقف قرن‌هاست در این استان و ایران اسلامی رواج دارد، اظهار کرد: یک‌هزار و ۸۰۰ موقوفه و ۱۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه در استان وجود دارد که منشأ خیر و برکت در استان است‌.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه حراست از حرم امامزادگان بزرگترین خدمت به دین و شریعت است، ادامه داد: فرهنگ دفن اموات از دیرباز در استان و کشور وجود داشته و این مطالبه از سوی مردم هم دریافت شده است. بستر دفن در همه امامزادگان عظیم‌الشان استان برای همه اقشار مردم فراهم و مبلغی هم بابت حق‌الدفن دریافت و خرج امامزاده می‌شود که خیراتی برای رفتگان است.

بستر تدفین اموات در امامزادگان استان فراهم است

وی با تصریح اینکه فرهنگ قرآن‌خوانی بر قبور مغفول مانده است، گفت: ما قرآن می‌خوانیم تا اموات در عالم بلاتکلیف برزخ آرام بگیرند؛ تدفین در مکان مقدس هم این خاصیت معنوی را دارد که باعث آرامش روح اموات می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تدفین اموات در امامزادگان باعث رفت و آمد خانواده‌ها به این مکان مقدس و رونق‌بخشی فرهنگی، اجتماع و مذهبی منطقه خواهد شد و همین امر، یاد معاد و ارتقای معنویت در بین مردم خاصه نسل جدید را در پی خواهد داشت.

امیری با اشاره به مشکلات موجود در حوزه منابع نیروی انسانی خلاف و متفکر در آستان مقدس امامزادگان، یادآور شد: از عموم جوانان مبتکر و توانمند دعوت می‌شود در این عرصه نقش‌آفرینی کنند؛ رویکرد استفاده از ظرفیت بانوان در هیئت امنای امامزادگان در استان باعث تحول مثبت در این اماکن مقدس شده است. قریب به ۲۰۰ خادم افتخاری خانم در آستان مقدس امامزادگان حلیمه خاتون و حکیمه خاتون (س) خدمت می کنند که باعث امنیت‌بخشی و رونق این مکان مقدس شده و حیاط آن در اکثر شب‌ها مملو از جمعیت است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه هیچ امامزاده‌ای در استان نداریم که کار عمرانی در آن فعال نباشد، تصریح کرد: همه امامزاده‌های استان عرصه کارهای عمرانی و توسعه است.

رویکرد اوقاف، درآمدزایی موقوفات است

وی با ابراز تأسف از غفلت در فعالیت‌های اقتصادی در امامزادگان و موقوفات، بیان کرد: بر این اساس، کارهای اقتصادی در دل موقوفات و امامزادگان در دستور کار قرار گرفت و میزان درآمد موقوفات استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷۳ درصد افزایش یافت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تولید ماهی سفید، احداث و تجهیز نیروگاه‌های خورشیدی، ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر اقدامات را از جمله کارهای اقتصادی درآمدزا در حوزه موقوفات عنوان کرد.

امیری آزادسازی اراضی و باغات و زمین‌های کشاورزی از متصرفان را نیز یادآور شد و بیان کرد: بزرگترین نیروگاه خورشیدی بقاع متبرکه کشور در طی یکسال در امامزاده حمزه‌علی با حضور ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه افتتاح شد که برق ۲ هزار خانوار را تامین می‌کند.