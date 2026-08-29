به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی بعدازظهر شنبه در مراسم بهره‌برداری از پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن در سنندج، با اشاره به اقدامات این بنیاد در حوزه اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای مسکن استان، بنیاد مسکن اجرای ۳۱۸۰ واحد نهضت ملی مسکن را در شهرهای مختلف کردستان بر عهده گرفته است.

وی افزود: این واحدها در شهرهای قروه، کامیاران، بیجار، دهگلان، سریش‌آباد، مریوان و دیواندره در حال اجراست که بیشترین سهم مربوط به شهرستان‌های قروه با یک‌هزار و ۳۵۶ واحد و کامیاران با یک‌هزار و ۲۹۷ واحد است.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان ادامه داد: سهم بیجار ۴۵ واحد، دهگلان ۱۹۲ واحد، سریش‌آباد ۲۸ واحد، مریوان ۴۳ واحد و دیواندره ۱۹۵ واحد است که در مجموع اجرای ۳۱۸۰ واحد به بنیاد مسکن استان واگذار شده است.

رسولی با اشاره به اضافه شدن ۷۰۰ متقاضی دیگر به تعهدات بنیاد مسکن، بیان کرد: این افراد از متقاضیانی هستند که در دولت گذشته اقدام به واریز وجه کرده بودند و بر اساس تصمیم شورای مسکن استان مقرر شد از ظرفیت اراضی شهرستان کامیاران برای تأمین مسکن آنها استفاده شود.

وی تصریح کرد: با احتساب این ۷۰۰ واحد، مجموع تعهدات بنیاد مسکن در حوزه نهضت ملی مسکن به حدود ۳۸۸۰ واحد افزایش یافته است و هدف‌گذاری ما این است که در ۱۸ ماه آینده تمامی واحدهای تعهدشده را به سرانجام برسانیم.

بهره‌برداری از نخستین پروژه انبوه‌سازی بنیاد مسکن کردستان

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان در ادامه به پروژه ۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن سنندج اشاره کرد و گفت: این پروژه در دو فاز ۸۰ و ۱۲۰ واحدی تعریف شده و امروز فاز نخست آن شامل ۸۰ واحد به بهره‌برداری رسید.

رسولی با بیان اینکه قرار بود هر دو فاز به صورت همزمان افتتاح شود، افزود: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور و تصمیم شورای مسکن مبنی بر اینکه مردم برای تکمیل تشریفات اداری معطل نمانند، فاز ۸۰ واحدی به صورت مستقل به بهره‌برداری رسید تا متقاضیان بتوانند در واحدهای خود ساکن شوند.

وی عنوان کرد: تلاش می‌کنیم فاز دوم این پروژه شامل ۱۲۰ واحد نیز پیش از ۲۲ بهمن امسال به بهره‌برداری برسد و واحدها به متقاضیان تحویل داده شود.

رسولی گفت: این پروژه با زیربنای ۱۴ هزار و ۳۹۶ مترمربع در چهار بلوک پنج‌طبقه احداث شده و در هر طبقه چهار واحد قرار دارد و مساحت هر واحد نیز ۷۸ مترمربع است.

زمین رایگان و تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی برای متقاضیان

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه را قیمت تمام‌شده مناسب برای متقاضیان دانست و اظهار کرد: زمین این پروژه به صورت رایگان از سوی دولت تأمین شده و متقاضیان نیز از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: میزان تسهیلات ابتدا ۵۵۰ میلیون تومان بود که با افزایش سقف تسهیلات، به ۶۵۰ میلیون تومان رسید و متقاضیان نیز در طول اجرای پروژه حدود ۶۲۰ میلیون تومان آورده پرداخت کرده‌اند.

رسولی ادامه داد: این آورده‌ها به صورت مرحله‌ای و در مبالغ مختلف از سوی متقاضیان تأمین شد تا منابع مورد نیاز برای پیشبرد پروژه در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر گفت: ممکن است برخی متقاضیان نسبت به ارزش آورده‌هایی که چند سال قبل پرداخت کرده‌اند گلایه داشته باشند، اما نکته مهم این است که پروژه امروز به نتیجه رسیده و متقاضیان توانسته‌اند با قیمت تمام‌شده‌ای مناسب واحد مسکونی خود را تحویل بگیرند.

همکاری دستگاه‌ها عامل تکمیل پروژه ۸۰ واحدی سنندج

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان در اجرای این پروژه اظهار کرد: اگرچه نام بنیاد مسکن در اجرای این پروژه مطرح است، اما به ثمر رسیدن آن حاصل همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، بانک عامل، شهرداری، فرمانداری، نظام مهندسی، مشاور و پیمانکار بوده است.

رسولی از همکاری فرمانداری سنندج، شهرداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز، نظام مهندسی و سایر مجموعه‌های مرتبط در روند اجرای پروژه قدردانی کرد و افزود: همکاری بانک مسکن نیز در مقاطع مختلف و به ویژه در شرایط چالشی، نقش مهمی در پیشبرد پروژه داشت.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن برای اجرای تعهدات خود در حوزه نهضت ملی مسکن مصمم است، خاطرنشان کرد: با حمایت شورای مسکن و همکاری دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم پروژه‌های باقی‌مانده با سرعت بیشتری اجرا و در اختیار مردم قرار گیرد.

رسولی تأکید کرد: هدف ما این است که در پایان دوره ۱۸ ماهه، هیچ واحد باقی‌مانده‌ای از تعهدات بنیاد مسکن در حوزه نهضت ملی مسکن وجود نداشته باشد و تمامی متقاضیان واجد شرایط بتوانند صاحب خانه شوند.