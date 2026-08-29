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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

اجرای ۷۰ میلیارد تومان از محل نیات موقوفات خراسان جنوبی

اجرای ۷۰ میلیارد تومان از محل نیات موقوفات خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از اجرای ۷۰ میلیارد تومان  نیات موقوفات استان در حوزه های مختلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پرویز بخشی‌پور ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف گفت: در یک سال گذشته نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان از نیات موقوفات استان در حوزه فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و خیریه اجرا شده است.
وی با بیان این که ۱۰ هزار و ۶۸۸ رقبه موقوفه در خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: این موقوفات بیش از ۱۶ هزار نیت دارند که مهم‌ترین آنها در حوزه‌های خیریه، مذهبی، مساجد و بقاع متبرکه است.

به گفته وی از دهه فجر سال گذشته تاکنون، ۱۷ میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان در زمینه نیات مذهبی، ۶ میلیارد و ۹۲۸ میلیون تومان برای نیات خیریه و ۳۸ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان در حوزه نیات اجتماعی هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به رشد نیات اجتماعی در سال جاری، خاطرنشان کرد: در حوزه مدارس علوم دینی و مساجد ۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان و برای بقاع متبرکه نیز ۴۵۵ میلیون تومان هزینه شده است.

بخشی‌پور همچنین از توزیع ۶ هزار و ۲۲۷ بسته معیشتی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان بین نیازمندان خبر داد و یاد آور شد: در این راستا همچنین ۳۶۹ میلیون تومان لباس گرم در قالب ۵۴۴ دست لباس و ۱۷۴ میلیون تومان شیرخشک و لوازم کودکان نیز توزیع شده است.

وی در ادامه گفت: ۱۰ هزار و ۷۳۰ قرص نان به ارزش ۵۱ میلیون تومان، ۶ تنور گازی به ارزش ۵۵ میلیون تومان برای اشتغال‌زایی و ۱۴۵ میلیون تومان گوشت قربانی بین نیازمندان شهرستان‌های فردوس و قاینات توزیع شده است.

وی همچنین از تهیه ۴۳۰ بسته تحصیلی به ارزش ۲۷۵ میلیون تومان برای دانش‌آموزان نیازمند خبر داد و افزود: ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه ازدواج، ۱۷۵ میلیون تومان جهیزیه برای ۹۰ نفر و یک میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند کمک شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ هم گفت: دو میلیون و ۵۰۰ هزار بطری آب معدنی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اجتماعات شبانه میدان‌های مادر و شهید رئیسی توزیع شده است.

بخشی‌پور با اشاره به ثبت ۱۷ وقف جدید در استان، افزود: این وقف‌ها در حوزه‌هایی همچون قرآن، خانه برای جوانان، عید غدیر، دهه فاطمیه، کمک به فقرا و افطاری ماه رمضان با ارزش ۱۳ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه تصریح کرد: طرح «آرامش بهاری» در ۵۰ بقعه، «ضیافت الهی» در ۵۰ بقعه، «بصیرت عاشورایی» در ۶۰ بقعه و «نشاط معنوی» در ۴۰ بقعه اجرا شده است.

مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی افزود: برای پذیرایی و اجرای برنامه‌های این طرح‌ها هم ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان هزینه شده است.

بخشی‌پور با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی در بقاع متبرکه و موقوفات خراسان جنوبی، افزود: توسعه و بازسازی شبستان‌ها، مقاوم سازی، احداث زائرسرا، سرویس‌های بهداشتی و ۶۱۰ مترمربع ساختمان اداری از جمله طرح‌های مورد نظر است.

به گفته وی، در حال حاضر هم ۱۲ هزار و ۷۶۶ رقبه فعال در سامانه اوقاف ثبت شده و برای یک هزار و ۴۱۵ موقوفه نیز سند تک‌برگ صادر شده و ۱۶ هزار و ۲۹۲ خانوار هم مستأجر اوقاف هستند.

وی خاطر نشان کرد: از دو هزار و ۶۹۶ شرکت کننده در مسابقات قرآنی، ۱۱۷نفر به مرحله استانی راه یافتند و ۴۷ نفر رتبه های اول تا سوم را کسب کردند که نفرات اول در هر بخش به مرحله کشوری راه یافتند.

بخشی پور در ادامه گفت: بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر از مرکز حفظ مجازی قرآن اوقاف استفاده کرده اند و بیش از ۱۰۰ نف نیزرحافظ کل قرآن شده اند.

کد مطلب 6931317

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