اجرای ۷۰ میلیارد تومان از محل نیات موقوفات خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پرویز بخشی‌پور ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف گفت: در یک سال گذشته نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان از نیات موقوفات استان در حوزه فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و خیریه اجرا شده است.

وی با بیان این که ۱۰ هزار و ۶۸۸ رقبه موقوفه در خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: این موقوفات بیش از ۱۶ هزار نیت دارند که مهم‌ترین آنها در حوزه‌های خیریه، مذهبی، مساجد و بقاع متبرکه است.

به گفته وی از دهه فجر سال گذشته تاکنون، ۱۷ میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان در زمینه نیات مذهبی، ۶ میلیارد و ۹۲۸ میلیون تومان برای نیات خیریه و ۳۸ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان در حوزه نیات اجتماعی هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به رشد نیات اجتماعی در سال جاری، خاطرنشان کرد: در حوزه مدارس علوم دینی و مساجد ۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان و برای بقاع متبرکه نیز ۴۵۵ میلیون تومان هزینه شده است.

بخشی‌پور همچنین از توزیع ۶ هزار و ۲۲۷ بسته معیشتی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان بین نیازمندان خبر داد و یاد آور شد: در این راستا همچنین ۳۶۹ میلیون تومان لباس گرم در قالب ۵۴۴ دست لباس و ۱۷۴ میلیون تومان شیرخشک و لوازم کودکان نیز توزیع شده است.

وی در ادامه گفت: ۱۰ هزار و ۷۳۰ قرص نان به ارزش ۵۱ میلیون تومان، ۶ تنور گازی به ارزش ۵۵ میلیون تومان برای اشتغال‌زایی و ۱۴۵ میلیون تومان گوشت قربانی بین نیازمندان شهرستان‌های فردوس و قاینات توزیع شده است.

وی همچنین از تهیه ۴۳۰ بسته تحصیلی به ارزش ۲۷۵ میلیون تومان برای دانش‌آموزان نیازمند خبر داد و افزود: ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه ازدواج، ۱۷۵ میلیون تومان جهیزیه برای ۹۰ نفر و یک میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند کمک شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ هم گفت: دو میلیون و ۵۰۰ هزار بطری آب معدنی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اجتماعات شبانه میدان‌های مادر و شهید رئیسی توزیع شده است.

بخشی‌پور با اشاره به ثبت ۱۷ وقف جدید در استان، افزود: این وقف‌ها در حوزه‌هایی همچون قرآن، خانه برای جوانان، عید غدیر، دهه فاطمیه، کمک به فقرا و افطاری ماه رمضان با ارزش ۱۳ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه تصریح کرد: طرح «آرامش بهاری» در ۵۰ بقعه، «ضیافت الهی» در ۵۰ بقعه، «بصیرت عاشورایی» در ۶۰ بقعه و «نشاط معنوی» در ۴۰ بقعه اجرا شده است.

مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی افزود: برای پذیرایی و اجرای برنامه‌های این طرح‌ها هم ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان هزینه شده است.

بخشی‌پور با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی در بقاع متبرکه و موقوفات خراسان جنوبی، افزود: توسعه و بازسازی شبستان‌ها، مقاوم سازی، احداث زائرسرا، سرویس‌های بهداشتی و ۶۱۰ مترمربع ساختمان اداری از جمله طرح‌های مورد نظر است.

به گفته وی، در حال حاضر هم ۱۲ هزار و ۷۶۶ رقبه فعال در سامانه اوقاف ثبت شده و برای یک هزار و ۴۱۵ موقوفه نیز سند تک‌برگ صادر شده و ۱۶ هزار و ۲۹۲ خانوار هم مستأجر اوقاف هستند.

وی خاطر نشان کرد: از دو هزار و ۶۹۶ شرکت کننده در مسابقات قرآنی، ۱۱۷نفر به مرحله استانی راه یافتند و ۴۷ نفر رتبه های اول تا سوم را کسب کردند که نفرات اول در هر بخش به مرحله کشوری راه یافتند.

بخشی پور در ادامه گفت: بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر از مرکز حفظ مجازی قرآن اوقاف استفاده کرده اند و بیش از ۱۰۰ نف نیزرحافظ کل قرآن شده اند.