به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان تأمین‌اجتماعی با شرکت ملی پست، افزود: معادل ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات درمانی دریافت می‌کنند؛ این مهم غیر از دیگر مجموعه تعهدات تأمین‌اجتماعی نظیر پرداخت ماهانه حقوق مستمری به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.

وی اضافه کرد: رویکرد ما در سازمان تأمین‌اجتماعی، تحول دیجیتال است و حرکت در مسیر اقتصاد دیجیتال نیز در دستور کار و اولویت سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.

به گفته سالاری، در حال حاضر با کُد ملی، خدمات تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود و در حوزه کُد کارگاهی نیز با اجرایی شدن تفاهم‌نامه، این امکان وجود دارد که کُد کارگاهی همراستا با کُد ملی قرار گرفته و از این امکان برای ارائه خدمت از طریق کد پستی استفاده شود.