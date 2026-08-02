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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۶

سالاری: خدمات بیمه تأمین‌اجتماعی با کُد ملی ارائه می شود

سالاری: خدمات بیمه تأمین‌اجتماعی با کُد ملی ارائه می شود

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در حال حاضر با کُد ملی، خدمات تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان تأمین‌اجتماعی با شرکت ملی پست، افزود: معادل ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات درمانی دریافت می‌کنند؛ این مهم غیر از دیگر مجموعه تعهدات تأمین‌اجتماعی نظیر پرداخت ماهانه حقوق مستمری به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.

وی اضافه کرد: رویکرد ما در سازمان تأمین‌اجتماعی، تحول دیجیتال است و حرکت در مسیر اقتصاد دیجیتال نیز در دستور کار و اولویت سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.

به گفته سالاری، در حال حاضر با کُد ملی، خدمات تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود و در حوزه کُد کارگاهی نیز با اجرایی شدن تفاهم‌نامه، این امکان وجود دارد که کُد کارگاهی همراستا با کُد ملی قرار گرفته و از این امکان برای ارائه خدمت از طریق کد پستی استفاده شود.

کد مطلب 6905841
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • علی IR ۰۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      11 0
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      آقای سالاری شما چه رئیس هستی، که هنوز حقوق برج 2،1 ما بازنشستگان پرداخت نشد، شما مدیون هستی.
    • بینام IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      7 0
      پاسخ
      جناب آقای سالاری هستند کسانی ۱۵ سال تا ۲۰ سال بیمه پردازی دارند اما به اندازه مثل بنده که سی سال بیمه پردازی دارم دریافتی دارن این سوال خیلی از بازنشستهاست لطفا شفاف توضیح بدید ممنون
    • رضا IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      9 0
      پاسخ
      با سلام جناب آقای سالاری لطفا مطالبات سازمان را از دولت که متعلق به عده‌ای زحمتکش که از گلوی زن و بچه هایشان بریده‌اند پیگیر باشید جناب آقای سالاری نگذارید به دلیل عدم آگاهی حق و حقوق این قشر پایمال شود در قبال تک تک افراد و خانواده‌هایشان مسئول هستید بنده تن به حداقل حقوق داده‌ام که بیمه باشم در جالی که توان خرید میوه ندارم
    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      18 0
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      لطفا یه فکری برای پرداخت ما به التفاوت برج ۱ و ۲ بازنشستگان کنید
    • محمود آتلو IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      9 0
      پاسخ
      آقای سالاری سلام زمانی که لیست بیمه پرداخت میکردم اگر یک روز دیر پرداخت میکردم جریمه میشدم در حالی پنج ما شده نه اصل و نه سودی پرداخت شده ومن بالا ترین پرداخت میکردم و دریافتی من خیلی کمه با این تورم بالا شما مسئول هستی
    • ‌ mahmod IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      معوقات راپرداخت کنید

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