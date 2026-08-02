افلاطونی: قوانین آب باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در نخستین نشست شورای راهبردی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که در مرکز آموزش و توانمندسازی بهره‌برداران منابع طبیعی و آبخیزداری دکتر جوانشیر کرج برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در حکمرانی منابع طبیعی و مدیریت چرخه آب، گفت: کشور برای مقابله با چالش‌هایی همچون تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک و کمبود منابع آبی نیازمند اصلاح قوانین، بازمهندسی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و پیشکسوتان این حوزه است.

وی در ادامه با قدردانی از حضور پیشکسوتان، استادان دانشگاه، پژوهشگران و مدیران سابق این سازمان، اظهار کرد: تشکیل این شورا با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تجربی صاحب‌نظران برای ارتقای نظام حکمرانی منابع طبیعی و اصلاح فرآیندهای مدیریتی انجام شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است جلسات شورای راهبردی به صورت مستمر برگزار شود تا در حوزه‌های مختلف از دیدگاه‌های تخصصی اعضا برای بهبود وضعیت منابع طبیعی کشور بهره گرفته شود.

تغییر اقلیم مهم‌ترین چالش حکمرانی منابع طبیعی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به آثار تغییرات اقلیمی، گفت: افزایش میانگین دمای هوا، کاهش بارندگی، تشدید فرسایش خاک و تغییرات گسترده اقلیمی، ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع طبیعی را دوچندان کرده است.

افلاطونی با بیان اینکه تحولات اقلیمی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، تصریح کرد: رخدادهای اقلیمی در کشورهای مختلف بر یکدیگر اثرگذار است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ از این رو باید با نگاهی علمی و آینده‌نگر برای مدیریت این شرایط برنامه‌ریزی کرد.

قوانین آب نیازمند تغییر رویکرد از مصرف‌گرایی به مدیریت چرخه آب است

وی یکی از محورهای اصلی اصلاحات را مدیریت منابع آب دانست و اظهار کرد: قوانین موجود بیشتر بر توزیع و مصرف آب متمرکز هستند، در حالی که مدیریت چرخه آب کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین مرتبط عمدتاً بر صدور مجوزها و توسعه بهره‌برداری تمرکز دارند و لازم است با اصلاح رویکردها، مدیریت جامع چرخه آب در نظام قانون‌گذاری و اجرا تقویت شود.

افلاطونی از تدوین لایحه آبخیزداری در سال‌های گذشته خبر داد و گفت: این لایحه با مشارکت استادان و متخصصان تهیه و به دولت ارسال شده و پس از طی مراحل کارشناسی، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

فرسایش خاک و مدیریت جنگل‌ها در اولویت شورا قرار می‌گیرد

وی با اشاره به ضرورت بازمهندسی برنامه‌های حفاظت از خاک، اظهار کرد: مدیریت فرسایش خاک، حفاظت و احیای جنگل‌ها و اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه از مهم‌ترین محورهایی است که در جلسات تخصصی شورای راهبردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: هدف این شورا ارائه راهکارهای کارشناسی برای ارتقای فرآیندهای حکمرانی و بهبود وضعیت حفاظت، احیا و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور است.

افلاطونی با اشاره به وجود تعارض منافع در حوزه منابع طبیعی، گفت: از یک سو کشور نیازمند توسعه است و از سوی دیگر باید جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها و سایر سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ شوند.

وی تأکید کرد: ایجاد توازن میان توسعه و حفاظت نیازمند بازنگری در قوانین و اصلاح خلأهای حقوقی است تا بتوان تعامل مناسبی میان این دو رویکرد برقرار کرد.

برخی قوانین حفاظت از منابع طبیعی را با چالش مواجه کرده‌اند

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برخی چالش‌های حقوقی در حوزه حفاظت از عرصه‌های ملی اظهار کرد: برخی اصلاحات قانونی در سال‌های گذشته موجب تضعیف ابزارهای حفاظتی شده و به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان و قضات، اجرای مؤثر قوانین مرتبط با مقابله با تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: اصلاح این قوانین و رفع تعارض‌های موجود یکی از محورهای مهمی است که در دستور کار سازمان قرار دارد.

کاشت ۱.۴ میلیون هکتار جنگل و اجرای آبخیزداری در ۲۰ میلیون هکتار

افلاطونی با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در انعکاس مسائل منابع طبیعی، گفت: طی دهه‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در کشور انجام شده که از جمله آن می‌توان به اجرای طرح‌های جنگل‌کاری در بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار و اجرای عملیات آبخیزداری در حدود ۲۰ میلیون هکتار اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات نقش مؤثری در حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت چرخه آب داشته است، اما برای دستیابی به شرایط مطلوب باید روند اصلاحات و اقدامات حفاظتی با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان تأکید کرد: هدف از تشکیل شورای راهبردی، بهره‌گیری از خرد جمعی و ظرفیت نخبگان برای ارتقای حکمرانی منابع طبیعی، تسریع در اجرای برنامه‌های حفاظتی و توسعه‌ای و بهبود وضعیت منابع طبیعی کشور است.