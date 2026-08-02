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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

افتتاح قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز مهران برای مدیریت ترددها است

افتتاح قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز مهران برای مدیریت ترددها است

ایلام - استاندار ایلام گفت: افتتاح قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز مهران برای مدیریت ترددها است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح قرارگاه حمل و نقل مرز مهران با تشریح ابعاد فنی و اجرایی این قرارگاه حمل‌ونقل مرزی «حضرت رقیه (س)» در مرز مهران، گفت: احداث این قرارگاه در بهترین و استراتژیک‌ترین نقطه از مرز مهران، تصمیمی هوشمندانه برای مدیریت بهینه تردد زائران بود که خوشبختانه در کمتر از یک ماه به نتیجه رسید.

وی با تأکید بر اهمیت تمرکز خدمات لجستیکی در پایانه‌های مرزی گفت: با راه‌اندازی سوله‌های پیش‌بینی شده در این قرارگاه، ضمن کاهش چشمگیر هزینه‌های اسکان، شاهد تجمیع و تمرکز خدمات‌رسانی به زائران خواهیم بود.

استاندار ایلام با بیان اینکه احداث این مجموعه یک «حجم ساختاری» عظیم است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق میان‌مدت و بلندمدت است، افزود: راهبرد ما این است که مابقی سوله‌ها را در کوتاه‌ترین زمان تکمیل کرده و الگوهای مشابه و دائمی را در تمامی حوزه‌های خدماتی در مرز مهران پیاده‌سازی کنیم.

کرمی اجرای این پروژه در کمتر از یک ماه را «نماد کار جهادی» توصیف کرد و یادآور شد: هماهنگی میان مجموعه وزارت کشور و مدیریت ارشد استان ایلام، ظرفیتی ایجاد کرده که می‌توانیم با تکیه بر آن، مرز مهران را به الگویی موفق از پایانه‌های مرزی مدرن و کارآمد در کشور تبدیل کنیم.

کد مطلب 6905887

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