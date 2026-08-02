به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، چوب پلاست به دلیل دوام مناسب، ظاهر طبیعی و کاربرد گسترده در پروژه‌های ساختمانی و فضای باز، توجه بسیاری از کارفرمایان و مجریان را به خود جلب کرده است. با این حال، قیمت چوب پلاست تنها به نرخ اولیه خرید محدود نمی‌شود و عواملی مانند نوع محصول، کیفیت ساخت، شرایط نصب و هزینه‌های جانبی نیز در برآورد نهایی آن نقش مهمی دارند.

چه عواملی بر قیمت خرید چوب پلاست تاثیرگذار است؟

قیمت چوب پلاست معمولاً بر اساس مجموعه‌ای از عوامل فنی و اجرایی تعیین می‌شود و نمی‌توان برای همه پروژه‌ها یک نرخ ثابت در نظر گرفت. نوع مواد اولیه، کیفیت فرمولاسیون، ابعاد و ضخامت پروفیل، روش تولید، محل اجرای پروژه و حتی نوع زیرسازی از جمله مواردی هستند که می‌توانند بر هزینه نهایی اثر بگذارند. به همین دلیل، خریداران حرفه‌ای معمولاً پیش از تصمیم‌گیری، علاوه بر قیمت اولیه، مشخصات فنی و شرایط اجرای محصول را نیز بررسی می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت چوب پلاست، کیفیت مواد اولیه به‌کاررفته در فرآیند تولید است. ترکیب پودر چوب، پلیمر و افزودنی‌های تقویتی اگر به‌درستی انتخاب شود، محصول نهایی از نظر استحکام، دوام رنگ و مقاومت در برابر رطوبت عملکرد بهتری خواهد داشت. طبیعی است که این تفاوت کیفی، در قیمت نهایی نیز منعکس می‌شود.

ابعاد، ضخامت و نوع پروفیل نیز از دیگر عوامل تعیین‌کننده هستند. برخی پروژه‌ها به مقاطع ضخیم‌تر یا پروفیل‌های مقاوم‌تر نیاز دارند و همین موضوع باعث افزایش مصرف متریال و در نتیجه افزایش هزینه می‌شود. همچنین نوع کاربرد، مانند کفپوش، دیوارپوش، نما یا محوطه‌سازی، می‌تواند مشخصات محصول مورد استفاده را تغییر دهد.

در کنار مشخصات فنی، شرایط اجرا نیز نقش مهمی در برآورد قیمت دارد. هزینه زیرسازی، نوع اتصالات، متراژ پروژه، پیچیدگی طراحی و موقعیت محل اجرا از جمله عواملی هستند که ممکن است هزینه نهایی را نسبت به قیمت خام محصول تغییر دهند. به همین دلیل، در بسیاری از پروژه‌ها رقم نهایی تنها با مشاهده جزئیات اجرایی قابل اعلام است.

در نهایت، انتخاب تولیدکننده یا مجری معتبر نیز بر قیمت اثرگذار است. مجموعه‌هایی مانند «ویراچوب» با ارائه محصولات استاندارد، مشاوره تخصصی و اجرای اصولی، به کارفرمایان کمک می‌کنند متناسب با نیاز پروژه، انتخاب مناسب‌تری داشته باشند.

نکات مهمی که پیش از خرید چوب پلاست باید بدانید

خرید چوب پلاست تنها یک تصمیم لحظه‌ای نیست، بلکه انتخابی برای سال‌های طولانی است. برای اینکه بتوانید بهترین نتیجه را از بودجه خود بگیرید و از هزینه‌های جانبیِ احتمالی در آینده جلوگیری کنید، رعایت این نکات پیش از نهایی کردن سفارش ضروری است:

بررسی مشخصات فنی و گارانتی: اولین نکته، کیفیت محصول است. چوب پلاست‌های استاندارد باید در برابر تابش مستقیم خورشید، رطوبت و تغییرات دما مقاوم باشند. پیش از خرید، حتماً از فروشنده شناسنامه فنی محصول را بخواهید و درباره گارانتی و ضمانت‌نامه کتبی آن اطمینان حاصل کنید.

تناسب محصول با محل اجرا: هر مدل از پروفیل‌های چوب پلاست برای کاربری خاصی طراحی شده‌اند؛ مثلاً پروفیل‌های مخصوص کفپوش با پروفیل‌های نما یا دیوارپوش متفاوت هستند. شناخت دقیق انواع کاربرد چوب پلاست در فضای باز، نما و دکوراسیون به شما کمک می‌کند متریال درستی را برای پروژه‌تان انتخاب کنید تا از استهلاک زودرس آن جلوگیری شود.

اهمیت اجرای اصولی و انتخاب مجری مناسب: علاوه بر کیفیت متریال، نحوه نصب و اجرای چوب پلاست نیز نقش مهمی در دوام و عملکرد نهایی آن دارد. حتی بهترین پروفیل‌ها هم اگر با زیرسازی غیراصولی یا توسط تیم غیرمتخصص اجرا شوند، در بلندمدت دچار مشکل خواهند شد. به همین دلیل، بررسی سابقه مجری و آشنایی با شهرهای تحت پوشش اجرای چوب پلاست پیش از شروع پروژه، می‌تواند به انتخابی مطمئن‌تر کمک کند.

اهمیت زیرسازی اصولی: متریال چوب پلاست هرچقدر هم که باکیفیت باشد، اگر به درستی نصب نشود، دچار تاب‌خوردگی یا شکستگی خواهد شد. زیرسازی باید دقیقاً مطابق با استانداردهای تولیدکننده انجام شود. بنابراین، حتماً از پیمانکار خود بخواهید که روش زیرسازی و نوع شاسی‌کشی را پیش از اجرا برای شما شفاف‌سازی کند.

مشاهده نمونه کارهای اجرایی: عکس‌های ژورنالی گاهی می‌توانند فریبنده باشند. بهترین راه برای اطمینان از کیفیت نهایی، دیدن نمونه کارهای اجرا شده و بررسی وضعیت آن‌ها پس از گذشت یک یا دو سال است. این کار به شما نشان می‌دهد که آیا محصول در شرایط واقعی محیطی، همچنان ظاهر و کیفیت خود را حفظ کرده است یا خیر.

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