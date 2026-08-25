  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

جشن باشکوه یمنی‌ها به مناسبت میلاد پیامبر(ص)+فیلم

جشن باشکوه یمنی‌ها به مناسبت میلاد پیامبر(ص)+فیلم

مراسم میلیونی در صنعا پایتخت یمن و استانهای تحت کنترل انصارالله یمن به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اسلام برپا شده است.

دریافت 22 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، صنعا و و ۱۴ استان آزادشده دیگر یمن از ظهر امروز (سه شنبه) که مصادف با ۱۲ ربیع‌الاول سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) - به روایت اهل تسنن- است، مراسم میلیونی خود را به این مناسبت آغاز کرده اند.

جشن باشکوه یمنی‌ها به مناسبت میلاد پیامبر(ص)

از صبح امروز شمار زیادی از ساکنان استان صنعا خود را به میدان السبعین رساندند و ورودی‌های پایتخت یمن نیز شاهد حضور هزاران نفر از مردمی است که از سایر شهرستان‌های استان صنعا خود را به پایتخت رسانده‌اند تا در این جشن باشکوه شرکت داشته باشند.

جشن باشکوه یمنی‌ها به مناسبت میلاد پیامبر(ص)

جشن باشکوه یمنی‌ها به مناسبت میلاد پیامبر(ص)

جشن باشکوه یمنی‌ها به مناسبت میلاد پیامبر(ص)

بر پایه این گزارش، کمیته‌های سازمان‌دهنده در صنعا و استان‌های دیگر یمن، ده‌ها میدان بزرگ را برای استقبال از میلیون‌ها یمنی آماده کردند.

جشن باشکوه یمنی‌ها به مناسبت میلاد پیامبر(ص)

جشن باشکوه یمنی‌ها به مناسبت میلاد پیامبر(ص)

جشن باشکوه یمنی‌ها به مناسبت میلاد پیامبر(ص)

کد مطلب 6927494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها