به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، صنعا و و ۱۴ استان آزادشده دیگر یمن از ظهر امروز (سه شنبه) که مصادف با ۱۲ ربیع‌الاول سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) - به روایت اهل تسنن- است، مراسم میلیونی خود را به این مناسبت آغاز کرده اند.

از صبح امروز شمار زیادی از ساکنان استان صنعا خود را به میدان السبعین رساندند و ورودی‌های پایتخت یمن نیز شاهد حضور هزاران نفر از مردمی است که از سایر شهرستان‌های استان صنعا خود را به پایتخت رسانده‌اند تا در این جشن باشکوه شرکت داشته باشند.

بر پایه این گزارش، کمیته‌های سازمان‌دهنده در صنعا و استان‌های دیگر یمن، ده‌ها میدان بزرگ را برای استقبال از میلیون‌ها یمنی آماده کردند.