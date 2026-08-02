به گزارش خبرنگار مهر، رسول اشرفیپور، مشاور فنی رئیس سازمان و رئیس شورای فنی جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری کشور، امروز در نشست شورای راهبردی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که با حضور رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در مرکز آموزش و توانمندسازی بهرهبرداری منابع طبیعی و آبخیزداری دکتر جوانشیر کرج برگزار شد، با تأکید بر اینکه کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک از تکالیف دولت در برنامه هفتم توسعه است، گفت: تنها ۴۴ درصد از این مأموریت بر عهده سازمان منابع طبیعی قرار دارد و تحقق این هدف بدون مشارکت سایر دستگاههای اجرایی و تشکیل ستاد ملی کاهش فرسایش خاک امکانپذیر نیست.
وی همچنین در ادامه با تشریح مهمترین چالشهای منابع طبیعی کشور اظهار کرد: اجرای طرحهای عمرانی، فعالیت معادن، تغییر کاربری اراضی، برداشت هیزم، قاچاق چوب، افزایش جمعیت و پیامدهای تغییرات اقلیمی از مهمترین عوامل تهدیدکننده عرصههای منابع طبیعی به شمار میروند.
وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه افزود: دولت مکلف به کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک در طول اجرای برنامه هفتم است و برای دستیابی به این هدف، اجرای میلیونها هکتار عملیات آبخیزداری و بیابانزدایی ضروری خواهد بود.
اشرفیپور تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی از نظر نیروی انسانی، طرحهای مصوب و ظرفیت کارشناسی مشکلی ندارد، اما محدودیت اعتبارات، مهمترین مانع اجرای کامل برنامهها است.
سهم سازمان منابع طبیعی تنها ۴۴ درصد است
مشاور فنی رئیس سازمان آبخیزداری کشور با بیان اینکه تنها ۴۴ درصد از مأموریت کاهش فرسایش خاک بر عهده این سازمان است، گفت: بیش از نیمی از این مسئولیت به سایر دستگاهها از جمله معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان امور اراضی مربوط میشود.
وی بر تشکیل ستاد ملی کاهش فرسایش خاک در سطح دولت تأکید کرد و گفت: این پیشنهاد از سوی سازمان ارائه شده و تحقق اهداف برنامه هفتم بدون مدیریت یکپارچه امکانپذیر نخواهد بود.
کمبود اعتبار چالش اصلی اجرای طرحهای منابع طبیعی
اشرفیپور با اشاره به عملکرد دو سال گذشته اظهار کرد: در این مدت بیش از یک میلیون و ۳۵ هزار هکتار عملیات بیابانزدایی و حدود یک میلیون هکتار عملیات اصلاح، احیا و توسعه مراتع در کشور اجرا شده است.
وی افزود: برای مهار کانونهای بحرانی فرسایش بادی باید سالانه حدود یک میلیون هکتار عملیات اجرایی انجام شود، در حالی که عملکرد سالانه کنونی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار هکتار است.
اعتبارات دولتی پاسخگوی نیازهای کشور نیست
اشرفی پور با بیان اینکه تحقق اهداف برنامه هفتم سالانه به حدود ۳۷۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، گفت: حتی در صورت تخصیص ۵۰ درصد این اعتبار نیز میتوان بخش مهمی از برنامهها را عملیاتی کرد، اما اتکا به منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای این بخش نیست.
وی تأکید کرد: شورای راهبردی منابع طبیعی باید راهکارهای جذب منابع مالی غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.
رشد مشارکت مردمی در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت
اشرفیپور با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: طی سالهای اخیر ۱۵۱ نهالستان فعال شده و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۷ میلیون اصله نهال و در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۶۴ میلیون اصله نهال تولید شده که بخش قابل توجهی از آن با مشارکت بخش خصوصی بوده است.
وی همچنین از اجرای ۳۸ هزار و ۴۳۱ هکتار زراعت چوب طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: برای نخستین بار طرح کاشت درخت بر پایه یک سند پشتیبان علمی و فنی اجرا شده است.
برداشت درختان شکسته بر اساس اصول علمی انجام میشود
رئیس شورای فنی جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری کشور با رد برخی انتقادها نسبت به مدیریت جنگلها اظهار کرد: برداشت درختان شکسته و ریشهکنشده بر اساس دستورالعملهای علمی و جنگلداری نوین انجام میشود و تنها حدود نیم درصد از این درختان برداشت میشوند که آسیبی به پایداری جنگلها وارد نمیکند.
نظر شما