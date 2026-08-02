ابتکار پلیس آگاهی در اربعین؛ سارقان با امام حسین(ع) عهد بستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری ضمن عرض سلام و احترام به همه همکاران خادم الحسین در ایام پرفضیلت اربعین، اظهار داشت: با توجه به کثرت جمعیت زائران در همه مرزها، احتمال حضور افراد سودجو برای سرقت از اموال مردم و عمومی وجود داشت که برای این مسئله، تمهیدات پیشگیرانه جامعی از سوی پلیس آگاهی از شهرهای مبدا تا مقصد اندیشیده شده است.

وی با اشاره به اقدامات میدانی، تصریح کرد: گشت‌زنی در اطراف پارکینگ‌ها برای پیشگیری از سرقت خودرو تشدید شده و هماهنگی‌های لازم با یگان‌های مربوطه صورت پذیرفته است. امسال با بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌های هوشمند کنترل مجرمین، اشراف کاملی بر تردد خودروهای سارقین و سایر حرکات و سکنات آن‌ها در طول مسیر داریم.

رییس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه سامانه‌های تحلیل داده در همه مرزها جهت کنترل جرائم فعال شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با این اقدامات و همچنین تأثیر فضای معنوی اربعین به عنوان عاملی بازدارنده، آمار سرقت نسبت به سال‌های گذشته در حداقل ممکن قرار دارد.

سردار قنبری در تشریح یک ابتکار ویژه پلیسی، افزود: جامعه هدف ما سارقینی بودند که احتمال می‌دادیم در مرزها حضور یابند و در بین زوار دست به سرقت بزنند که این افراد در سامانه‌ها بارگذاری شدند و به محض حضور در پایانه، همکاران ما مطلع می‌شدند. امسال تعهدنامه‌های قبلی را به "میثاق‌نامه" تبدیل کردیم تا این افراد با اباعبدالله الحسین(ع) عهد ببندند که در مسیر رفت و برگشت مرتکب جرم نشوند که این اقدام، بدیع و بی‌سابقه بوده است.

این مقام ارشد انتظامی با اعلام آمار بالای کشف جرائم، تصریح کرد: از سرقت‌های اندکی که در بین زائران صورت پذیرفته، خوشبختانه ۹۵ درصد آن کشف و اموال بلافاصله به صاحبانشان تحویل شده است. همچنین با استفاده از داده‌ها، برخی سارقین که اموال مسروقه از سایر استان‌ها را همراه داشتند، در پایانه‌های مرزی شناسایی و اموال به استان‌های مبدأ بازگردانده شد.

سردار قنبری در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، به زائران عزیز توصیه کرد: پلیس آگاهی و سایر همکاران را از خود بدانند و به آن‌ها اعتماد کامل داشته باشند. با توجه به ازدحام جمعیت و احتمال غفلت، زائران محترم مراقب اشیای قیمتی، وجوه نقد و گوشی‌های همراه خود باشند و بدانند که در آن سوی مرز نیز پلیس عراق برخورد شدیدی با مجرمان خواهد داشت.

وی در هشدار به مجرمان تأکید کرد: چشمان هوشیار پلیس در همه مجموعه انتظامی خصوصاً پلیس آگاهی بیدار است و اگر دست از پا خطا کنند، در چنگال قانون گرفتار و مجازات خواهند شد. به حمدالله اهمیت امنیتی بسیار خوبی در کلیه مرزها وجود دارد و این امنیت پایدار تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد یافت.