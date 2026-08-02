 ۹ واحد صنفی متخلف در کاشان پلمب شد

مهدی باقی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های تشدید کنترل، پایش و نظارت بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنفی، طرح مشترک بازرسی توسط بازرسان اتاق اصناف و مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به جزئیات پلمب واحدهای متخلف افزود: در جریان این بازرسی‌های میدانی، در مجموع ۹ واحد صنفی به دلیل عدم پایبندی به قوانین و مقررات پلمب و از فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

رئیس اتاق اصناف کاشان در تشریح عناوین تخلفات این واحدها تصریح کرد: ۲ واحد سفره‌خانه به دلیل عرضه غیرقانونی قلیان و ایجاد پاتوق‌های آسیب‌زا، ۵ واحد صنفی دیگر به علت عدم رعایت قوانین نظام صنفی، عدم دریافت پروانه کسب یا تداخل صنفی و همچنین ۲ واحد صنفی دیگر به دلیل به‌کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی غیرمجاز پلمب شدند.

باقی مجرد با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری اصناف در این شهرستان خاطرنشان کرد: اتاق اصناف با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، نظارت‌های مستمر و بدون اغماض خود را بر تمامی واحدهای صنفی شهرستان کاشان ادامه خواهد داد.

وی از متصدیان واحدهای صنفی خواست تا ضمن رعایت دقیق قوانین نظام صنفی و دستورالعمل‌های بهداشتی و نظارتی، از به‌کارگیری نیروی کار خارجی فاقد مجوز قانونی خودداری کنند. همچنین شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را جهت پیگیری به اتاق اصناف کاشان گزارش دهند.