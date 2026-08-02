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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

 ۹ واحد صنفی متخلف در کاشان پلمب شد

 ۹ واحد صنفی متخلف در کاشان پلمب شد

اصفهان- رئیس اتاق اصناف کاشان از پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد و گفت: این واحدها با تخلفاتی مانند بکارگیری اتباع غیرمجاز، عرضه قلیان و عدم رعایت قوانین نظام صنفی انجام شد.

مهدی باقی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های تشدید کنترل، پایش و نظارت بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنفی، طرح مشترک بازرسی توسط بازرسان اتاق اصناف و مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به جزئیات پلمب واحدهای متخلف افزود: در جریان این بازرسی‌های میدانی، در مجموع ۹ واحد صنفی به دلیل عدم پایبندی به قوانین و مقررات پلمب و از فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

رئیس اتاق اصناف کاشان در تشریح عناوین تخلفات این واحدها تصریح کرد: ۲ واحد سفره‌خانه به دلیل عرضه غیرقانونی قلیان و ایجاد پاتوق‌های آسیب‌زا، ۵ واحد صنفی دیگر به علت عدم رعایت قوانین نظام صنفی، عدم دریافت پروانه کسب یا تداخل صنفی و همچنین ۲ واحد صنفی دیگر به دلیل به‌کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی غیرمجاز پلمب شدند.

باقی مجرد با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری اصناف در این شهرستان خاطرنشان کرد: اتاق اصناف با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، نظارت‌های مستمر و بدون اغماض خود را بر تمامی واحدهای صنفی شهرستان کاشان ادامه خواهد داد.

وی از متصدیان واحدهای صنفی خواست تا ضمن رعایت دقیق قوانین نظام صنفی و دستورالعمل‌های بهداشتی و نظارتی، از به‌کارگیری نیروی کار خارجی فاقد مجوز قانونی خودداری کنند. همچنین شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را جهت پیگیری به اتاق اصناف کاشان گزارش دهند.

کد مطلب 6906017

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